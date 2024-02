Sicurezza e telecamere, le richieste degli amministratori 

La richiesta è solo una: «Vogliamo la presenza di un maggior numero di carabinieri, ora più che mai». È il vicesindaco di Santa Giusta Pierpaolo Erbì a chiedere più sorveglianza nel paese lagunare dopo la recente rapina alla Banca di Arborea, lo scorso 2 febbraio, ma anche dopo gli attentati incendiari contro due auto, avvenuti nei mesi scorsi. «Chiediamo al prefetto di Oristano che si impegni per far arrivare nella caserma del paese almeno altri due militari - spiega Erbì - Un territorio così vasto non può essere coperto da solo tre militari oltre al maresciallo. Del resto si devono occupare anche del territorio di Palmas Arborea. Senza dimenticare la zona del porto e di tutte le borgate. Chiediamo la presenza di più forze dell’ordine».

Il Comune di Santa Giusta intanto è al lavoro per potenziare il sistema di videosorveglianza e aumentare le telecamere sia all’uscita del paese sia all’entrata: «Abbiano stanziato soldi di bilancio, 20mila euro, perché il Ministero ha bocciato il nostro progetto - spiega il vicesindaco Erbì - Con queste risorse riusciamo almeno a garantire la videosorveglianza in tutte le possibili vie di fuga. Poi non appena ci sarà la possibilità, parteciperemo a un nuovo bando». ( s.p. )

