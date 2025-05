Sicurezza digitale, Comuni sensibilizzati dalla Regione 

"Cyber2COM" è l'intervento promosso dalla Regione per il rafforzamento della sicurezza cibernetica dei Comuni, delle Unioni di Comuni e delle Comunità Montane presentato martedì nella sala conferenze della Camera di Commercio di Nuoro. La misura prevede attività di formazione e sensibilizzazione del personale attraverso una piattaforma dedicata. «L’obiettivo? Rafforzare la sicurezza digitale delle amministrazioni locali – ha dichiarato l’assessora Mariaelena Motzo – in un contesto in cui gli attacchi informatici sono sempre più sofisticati e frequenti». L'incontro , arricchito da Francesco Greco, Davide Maiorca e Marco Melis, «ha confermato quanto sia strategico promuovere occasioni di confronto».

RIPRODUZIONE RISERVATA