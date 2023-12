Sicurezza dei pedoni, in arrivo nuovi dossi 

Gli appelli dei residenti della zona e del personale scolastico, pare che siano stati ascoltati. Nuovi attraversamenti pedonali rialzati stanno per essere sistemati in via Is Pardinas, nella zona di Bellavista, una delle strade più pericolose del territorio quartese e dove c’è una scuola media.Le auto percorrono il rettilineo a grande velocità senza nemmeno fermarsi davanti alle strisce mettendo a rischio l’incolumità dei pedoni. Da qui la richiesta dei dossi.

La Polizia locale ha effettuato nei giorni scorsi un sopralluogo per valutare dove potranno essere sistemati, in aggiunta a quelli già realizzati. Gli ultimi sono quelli di via Fiume, nel primo tratto: uno di fronte alla scuola dell’infanzia, uno qualche metro più avanti. Quanto al secondo tratto, verso Margine Rosso, erano state raccolte centinaia di firme per mettere in sicurezza le strisce pedonali, soprattutto dopo la morte di un giovane, qualche anno fa, falciato da un camion mentre attraversava la strada all’altezza dei Giardini di via Fiume, ma per ora non ci sono novità.In via Della Musica sono stati realizzati i due attraversamenti all’altezza degli ingressi del parco, altri in via Don Giordi e all’altezza di via Parini e in via S’Arrulloni all’altezza di via Mozart, vicino alla scuola, in via San Benedetto, via Cagliari, via Marconi e via Salieri.

RIPRODUZIONE RISERVATA