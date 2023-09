Sicurezza davanti alle scuole, riparte il progetto dei nonni vigile 

Anche per il nuovo anno scolastico ci saranno i nonni vigile a garantire la sicurezza all’ingresso degli istituti quartesi. Un progetto educativo intergenerazionale partito due anni fa per coinvolgere gli anziani e riconfermato dal Comune, in collaborazione con i settori della Polizia locale, Viabilità e Traffico, insieme alla Pubblica istruzione.

Un servizio gestito nell’ambito del servizio educativo territoriale del Plus dalla cooperativa Laurus, e come negli anni precedenti l’attività di vigilanza sarà quotidiana, dal lunedì al sabato. Nei giorni scorsi l’amministrazione comunale ha pubblicato l’avviso per presentare le candidature, fissando la scadenza al 22 settembre. Decisi anche i requisiti e i compiti dei nonni vigile: gli anziani dovranno avere un’età compresa fra i 65 e i 75 anni (eventuali richieste di fasce d’età diverse da quelle indicate, saranno sottoposte a valutazione da parte del settore comunale). I nonni aderenti al progetto, sorveglieranno quotidianamente gli alunni nei percorsi stradali di arrivo o di uscita dalla scuola, dovranno stazionare davanti alla scuola assegnata invitando i minori ad utilizzare l’attraversamento pedonale e, se serve, accompagnarli.

