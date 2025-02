Sicurezza, corsi per i volontari antincendio 

Circa 50 volontari si preparano ad affrontare in sicurezza la lotta contro gli incendi nella prossima estate. L'associazione “Mariano Falchi”, che fa parte della Protezione civile regionale, impegnata da oltre 30 anni nella tutela del territorio, promuove corsi di formazione sanitaria per la prevenzione personale di ogni socio. Ne è stato organizzato uno, di Bls-d e addestramento, finalizzato al primo soccorso ed intervento in caso di arresto cardiaco. «Da sempre l’associazione opera nella più assoluta sicurezza - dice il presidente, Bobore Contini - . Nei giorni scorsi si è tenuta un’iniziativa, supportata dall’amministrazione comunale. Il corso si è svolto nell’aula consiliare, alla presenza dell’assessore Aldo Demontis. Nell’occasione la sezione Avis di Macomer, capeggiata dal presidente Francesco Sussarellu, ha donato all’associazione “Mariano Falchi” un defibrillatore semiautomatico, da tenere nella propria sede, nei locali della fiera del bestiame, ai piedi del monte Sant’Antonio. «In questa maniera - dice Contini - viene promosso un progetto ambizioso per rendere sempre più cardioprotetto il territorio di Macomer con i suoi cittadini». Anche questo corso è stato tenuto da istruttori qualificati.

