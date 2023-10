Sicurezza, controlli in locali e ristoranti 

Vanno avanti i controlli periodici nell'hinterland, in particolare nel litorale. Mobilitati nella notte i carabinieri, che hanno eseguito controlli su una cinquantina di persone, locali pubblici e detenuti agli arresti domiciliari.

Un’operazione a largo raggio che ha visto impegnati i militari del Nas e del Nucleo operativo-radiomobile della Compagnia di Quartu, oltre che delle stazioni di Sestu e Sinnai, anche con l'ausilio di unità cinofile.

Controllati bar, ristoranti, piazze e periferie. Il gestore di un locale pubblico rischia di pagare una costosa ammenda per inosservanza delle norme igienico-sanitarie. Diversi gli automobilisti sottoposti all'alcool test, risultati tutti negativi. Numerosi anche i posti di blocco nelle periferie e nei centri abitati. Interessati in questo contesto soprattutto Sestu, Settimo San Pietro e Sinnai, oltre che il litorale quartese.

I Nas hanno eseguito diversi controlli specifici sul territorio con le ispezioni in alcuni locali pubblici, sia per quanto riguarda il rispetto delle norme igieniche sia di quelle sulla tracciabilità degli alimenti. I militari delle stazioni hanno anche bussato in piena notte alle case di alcune persone sottoposte agli arresti domiciliari, per verificarne la presenza. Sono state tutte trovate al loro posto.

L'operazione, da prima della mezzanotte, si è conclusa alle 5 del mattino: un blitz preventivo che segue gli altri, effettuati in tutta la zona nel corso delle ultime settimane. (ant. ser.)

