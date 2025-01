Sicurezza, controlli ad alto impatto 

Non si ferma l’escalation di furti e colpi negli appartamenti. Stavolta i raid dei ladri raggiungono Marrubiu, in particolare le borgate agricole di Sant’Anna e Is Bangius. E dopo l’assalto in varie abitazioni, ora si teme per l’incolumità delle persone.

La risposta

Emergenza sicurezza dunque al primo punto dell’agenda 2025 per la Prefettura che ha deciso di rafforzare i controlli dopo l’improvviso aumento di episodi legati a delinquenza e micro-criminalità urbana. I fatti di Marrubiu sono solo gli ultimi in ordine di tempo. Il Comitato provinciale per la sicurezza e l’ordine pubblico riunito venerdì dal prefetto Salvatore Angieri ha annunciato drastiche misure di contrasto alla luce anche dei recenti blitz nei bar e parchimetri dei multipiano in città e dei furti di armi in Marmilla. «Rafforzeremo ulteriormente il dispositivo di sicurezza su tutto il territorio e sarà disposta l’intensificazione dei controlli delle forze di polizia», spiega il prefetto Angieri. Che annuncia «servizi ad “alto impatto” da effettuarsi nelle zone particolarmente sensibili e a rischio di proliferazione di reati, con il coinvolgimento congiunto di tutte le Forze di Polizia, comprese le relative specialità». Il piano in gergo “ad alto impatto” prevede uno spiegamento di forze straordinario. Ovvero, si attiva tutta la potenza di fuoco disponibile per prevenire e stroncare episodi di illegalità che possano mettere a repentaglio la sicurezza e l’ordine pubblico.

I fatti

I recenti furti di armi in Marmilla preoccupano in modo particolare. La settimana scorsa sono stati denunciati episodi ad Albagiara dove i ladri hanno rubato un fucile da caccia, mentre a Baressa i ladri, pronti a prelevare dei fucili, non sono riusciti a portare a segno il colpo solo perché le doppiette erano ben custodite. Sempre in Marmilla a Pau da segnalare l’intrusione di ladri in un’azienda agricola mentre in altri centri sono stati denunciati vari scassi a sistemi di videosorveglianza e alle macchinette cambia-monete di diversi locali. Ora i colpi nelle borgate agricole di Marrubiu che hanno innescato un clima di paura tra i residenti anche perché, in massima parte, le vittime sono quasi sempre persone anziane. È anche vero che, come rileva il prefetto Angieri, «Il territorio della provincia gode di ottima salute sotto il profilo della sicurezza», come riportano le puntuali classifiche nazionali. «Ciò nonostante non abbasseremo la guardia». Anzi, è in arrivo un drastico piano di verifiche a tappeto nei territori più colpiti.

