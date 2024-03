Sicurezza: approvato il piano  per potenziare i sistemi di controllo 

Sicurezza a Lanusei, più telecamere per tenere sotto controllo il centro, la periferia e i luoghi sensibili. La giunta comunale guidata dal sindaco Davide Burchi ha approvato l’annunciato piano da 72 mila euro per il nuovo impianto di videosorveglianza. L'obiettivo è potenziare quello già esistente e installare nuovi occhi elettronici. Sono cinque gli interventi previsti: un impianto in prossimità della strada per Loceri, un secondo nello svincolo di accesso a Lanusei dalla Statale 390 e la provinciale Lanusei-San Paolo, una postazione in viale Europa nei pressi del parco giochi Capitan Calamaio, un altro al Pala Lixius, e vicino alle scuole medie sulla statale 198 in direzione Nuoro. «Stiamo puntando molto sulla sicurezza e a rafforzare azioni di prevenzione e di contrasto a forme di illegalità e fenomeni di inciviltà come l'abbandono indiscriminato di rifiuti», commenta la vice sindaco Maria Tegas. L'approvazione è necessaria a partecipare al bando per reperire le risorse. (f. me.)

