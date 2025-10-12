Sicurezza ambientale, protocollo Regione-scuole-Anci 

La Giunta, l’Ufficio scolastico regionale e l’Associazione dei Comuni insieme per diffondere la cultura della sicurezza e della protezione civile nelle scuole e nelle comunità locali. Questo l’obiettivo del protocollo firmato dalle assessore Rosanna Laconi (Ambiente) e Ilaria Portas (Istruzione), dalla presidente dell’Anci Daniela Falconi, dal Direttore dell’Ufficio Scolastico Francesco Feliziani, dai dg della pubblica istruzione e della protezione civile, Paola Zinzula e Mauro Merella. Cosa prevede il protocollo? Attività di formazione e sensibilizzazione rivolte a studenti, docenti, amministratori e cittadini per promuovere comportamenti corretti in caso di emergenza, integrare i piani di emergenza scolastici con quelli comunali, valorizzare il ruolo del volontariato di protezione civile. «Un tassello fondamentale di un percorso che mira a rendere la Sardegna una comunità sempre più consapevole e preparata», l’ha definito Laconi, mentre per Portas «il protocollo traduce in azione concreta il valore educativo della protezione civile». L’intesa si inserisce nel percorso verso la nascente Scuola regionale di Protezione Civile, che avrà il compito di formare operatori, volontari e cittadini sui temi della prevenzione, della gestione del rischio e della resilienza territoriale.

Restando in tema di ambiente, l’assessorato ha pubblicato l’avviso per la presentazione di manifestazioni di interesse – a disposizione ci sono 600mila euro – finalizzate all’attuazione di progetti di valorizzazione ambientale nelle aree di particolare interesse naturalistico, comprese quelle della Rete Natura 2000.

