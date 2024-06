Sicurezza alimentare, sulla tavola dei sardi troppi prodotti extra Ue  

Frutta e verdura dalla Spagna, ma soprattutto ortaggi fuori stagione e olio dal Nord Africa; frutta secca dalla Turchia, dagli Stati Uniti e dal Cile; grano e altri cereali da Canada e, con i problemi dovuti al conflitto, Russia e Ucraina. La spesa a chilometri zero cresce anche in Sardegna, ma ancora tanto di ciò che finisce sulla nostra tavola arriva dall’estero. Prezzi bassi e rifornimenti costanti, ma al di là di ciò che si nasconde dietro l’apparente convenienza nell’acquisto (sfruttamento del lavoro, manodopera con paga più bassa, impatto ambientale del trasporto), va considerato il pericolo che si nasconde nella lavorazione dei prodotti agricoli non italiani, soprattutto – va detto – quelli provenienti da Paesi extraeuropei dove le regole sull’uso di pesticidi sono meno severe delle nostre.

Il report dell’allerta

La Giornata per la sicurezza alimentare, celebrata il 7 giugno scorso, ha riportato il problema all’attenzione poiché, ha rilevato un’indagine Coldiretti su dati del Rasff (il sistema europeo di allerta rapido), «nel 2024 è scoppiato più di un allarme alimentare al giorno legato al cibo importato in Italia dall’estero, in aumento del 75% rispetto allo stesso periodo del 2023, tra prodotti contaminati da metalli pesanti, pesticidi oltre i limiti di legge, e sostanze vietate in Europa». Anche se i controlli (seppure a campione) ci sono, si capisce quale può essere il rischio in una regione come la nostra che importa la gran parte di ciò che consuma.

La rete da allargare

Lo scorso anno, l’osservatorio economico ministeriale del commercio estero ha registrato nella scheda dei prodotti agricoli riguardante la Sardegna un valore di 655 milioni di import, a fronte di esportazioni per 402 milioni di euro (160 dei quali prodotti dell’industria lattiero-casearia). «Una quota di importazioni molto alta, ma va detto che stanno crescendo la consapevolezza dei consumatori e, di conseguenza, l’acquisto di prodotti locali», avvisa Luca Saba, direttore di Coldiretti. Sta pian piano aumentando, aggiunge, «anche l’attenzione della grande distribuzione verso i prodotti sardi e italiani, e l’ideale sarebbe che ci fosse un uguale atteggiamento da parte delle catene alberghiere e della ristorazione verso le imprese agricole del territorio. Pur comprendo le difficoltà di chi deve cucinare per un numero molto alto di persone, il che impone l’esigenza di avere rifornimenti costanti garantiti dai centri di distribuzione, sarebbe un ottimo segnale fare sistema anche con le imprese sarde».

La merce sdoganata

Ma se la frutta e la verdura che arrivano dai Paesi Ue è trattata con pesticidi entro i limiti di legge, è quella acquistata fuori dall’Europa che dovrebbe darci da pensare. Soprattutto quando lo sdoganamento del cibo importato dalle nazioni extraeuropee avviene nello scalo di uno Stato comunitario dove i controlli non sono tanto severi, tipo la Grecia. Perché, poi, varcata la dogana in uno qualsiasi dei porti europei, la merce può arrivare ovunque, fin dentro il nostro piatto.

Trasparenza necessaria

«Per questo», puntualizza Luca Saba, «noi chiediamo da anni il principio di reciprocità: stesse regole uguali per tutti, a partire dalle fasi di produzione, con l’introduzione dell’etichettatura obbligatoria dell’origine su tutti i prodotti alimentari in commercio nei Paesi Ue». Coldiretti, inoltre, sollecita la modifica del codice doganale di origine, in modo che i prodotti stranieri non vengano più spacciati per italiani; oggi, infatti, basta che venga trasformato nel nostro Paese e diventa made in Italy. «In Italia, e in Europa, i protocolli sui fitofarmaci sono molto severi e ci sono principi attivi banditi ormai da anni. Tuttavia, arrivano merci agricole da Paesi extra Ue che impiegano quelle stesse sostanze sia in fase produttiva che dopo la raccolta, per la conservazione del prodotto». Basti dire che un quarto dei fitofarmaci usati negli Stati Uniti è vietato in Europa, e sono tanti di più nei Paesi del Sudamerica.

L’ananas africano

Quirico Migheli, docente dell’Università di Sassari e esperto dell’Efsa, l’Autorità europea per la sicurezza alimentare, conferma che «sui prodotti provenienti dal mercato europeo si può stare tranquilli. Diverso è per le derrate dei Paesi extra Ue, e infatti la maggior parte dei prodotti contaminati da fitofarmaci arriva da lì, mentre oltre il 96% dei campioni delle merci europee analizzate non superava le soglie massime autorizzate di residui». L’Italia, sottolinea, «è il Paese con la minore percentuale di prodotti contaminati anche perché è un forte produttore di ortaggi freschi, per i quali le norme sul trattamento contro insetti, funghi e patogeni sono estremamente stringenti». Quindi, avvisa il professor Migheli, «non sono certo le albicocche spagnole a farmi paura, bensì i prodotti come l’ananas africano, e altri dei Paesi fuori dal Vecchio Continente».

