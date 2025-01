Sicurezza, 20 nuove telecamere hi-tech 

Più sicurezza e un maggiore contrasto all’illegalità. Il massiccio sistema di telecamere già attivo a Monserrato si espanderà ulteriormente: l’obiettivo dichiarato è quello, soprattutto, di porre un freno all’annoso problema degli abbandoni irregolari di rifiuti, che in alcune zone continuano a proliferare nonostante i ripetuti interventi dei vigili.

All’avanguardia

Sono infatti in arrivo nuovi e sofisticati kit di videosorveglianza, per cui il Comune ha investito 40 mila euro con i fondi d’avanzo di bilancio. Nello specifico, all’arsenale in dotazione si aggiungeranno kit composti da telecamere bullet ad alta definizione, dispositivi con streaming video, cattura dell’immagine in contemporanea e lettura della targa delle automobili, telecamere “speed dome” ruotabili e in grado di coprire più zone con un’unica unità, fototrappole solari con allarme e visione notturna, e sistemi di batterie e antenne wireless.

La rete

«In totale le telecamere saranno tra le 15 e le 20, tutte di ultima generazione», è l’annuncio soddisfatto del sindaco Tomaso Locci. Un sistema avanzato che sarà distribuito in zone strategiche, per rispondere anche alle esigenze dei tanti residenti che negli ultimi mesi hanno domandato maggiori controlli nelle aree più a rischio. «Ci siamo affidati a un’azienda forte nel settore videosorveglianza, potenzieremo i punti fragili dove vengono abitualmente abbandonati i rifiuti, stiamo valutando le zone insieme alla polizia locale e al nuovo comandante», dichiara l’assessore all’Ambiente e alla Sicurezza Saverio De Roma.

La mappa

Tra i luoghi papabili, dove si sono più volte manifestate situazioni critiche, ci sono via Alessandro Volta, via Marconi, piazza Teodosio e via XXI Aprile 1991. Proprio in via XXI Aprile negli ultimi giorni del 2024 si è verificato l’ennesimo episodio, mentre in piazza Teodosio gli abbandoni irregolari di rifiuti continuano nonostante alcuni responsabili siano già stati individuati. La speranza è che l’occhio elettronico scoraggi il più possibile gli incivili dal continuare a lasciare per strada i propri rifiuti. «Portiamo avanti il percorso iniziato nel 2017. Quell’anno siamo partiti con 40 telecamere, ora abbiamo superato le 210 unità, di recente abbiamo anche sostituito quelle obsolete», continua De Roma. Oltre al tema dei rifiuti, le telecamere contribuiranno a individuare anche i responsabili di eventuali altri reati. «Alcune unità saranno posizionate anche nelle zone finora scoperte della nostra città», conferma Locci.

