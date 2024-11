Sicilia sommersa da acqua e fango 

Sembrava Valencia, ma era Torre Archirafi, zona marinara di Riposto, una delle località colpite dal violento nubifragio che si è abbattuto sul Catanese. Auto trascinate dalla furia di acqua e fango e finite in mare, automobilisti intrappolati negli abitacoli e soccorsi dai vigili del fuoco. Un bilancio per fortuna senza vittime: un automobilista è stato salvato con una corda, mentre la sua auto era travolta dalle acque. In dodici ore sono caduti 500 millimetri d'acqua, spiegano dal dipartimento della Protezione civile siciliana, e «gli ingenti danni a Torre Archirafi sono causati dall'esondazione dei torrenti Babbo e Archi, pesantemente cementificati a valle». Fortunatamente, nella maggior parte dei comuni interessati dal nubifragio le scuole erano state chiuse per precauzione dai sindaci dopo l'allerta meteo di lunedì.

Le contromisure

La Prefettura di Catania ha attivato il Centro coordinamento soccorsi: «La cosa più importante è stata che in una situazione di grave pericolo non ci siano stati feriti né dispersi», ha detto il prefetto Carmela Librizzi, che dalla Protezione civile nazionale ha avuto «assicurazione che i fenomeni atmosferici sono in diminuzione». La violenta ondata di maltempo che si è abbattuta sulla Sicilia orientale e in particolare sul Catanese «conferma, se ce ne fosse ancora bisogno, che ci troviamo di fronte alla nuova normalità e l'unico strumento di cui disponiamo per mitigarne le conseguenze si chiama prevenzione», ha commentato il ministro per la Protezione civile, Nello Musumeci, esprimendo «un plauso a tutte le unità impegnate in questo momento a rendere meno difficili i disagi delle persone coinvolte».

La macchina dei soccorsi

Impegnate dalla notte numerose squadre di vigili del fuoco per un centinaio di interventi, con 150 pompieri richiamati in servizio: «Stiamo assistendo la popolazione», ha sottolineato il comandante regionale, Agatino Corallo. I vigili del fuoco hanno soccorso alcuni automobilisti intrappolati nelle auto lungo l'autostrada Messina-Catania, tra Giarre e Fiumefreddo di Sicilia. Ad Aci Sant'Antonio hanno messo in salvo alcuni automobilisti e persone bloccate in un supermercato allagato. Ad Acireale una persona salvata in una casa allagata. I Vigili del fuoco sono intervenuti con un mezzo anfibio ad Altarello, frazione di Riposto, dove un fiume è esondato e ha invaso il piano terra di un'abitazione dove vivono quattro persone, due delle quali disabili. A Giarre è entrata acqua nel seminterrato del carcere, ma non ci sono stati problemi per i detenuti. Sempre a Giarre cinque famiglie sono state costrette ad abbandonare le loro case: tra gli sfollati ci sono anche tre bimbi che non hanno neppure un anno. Problemi anche alla circolazione stradale sulla A18, l'autostrada Messina-Catania, la Statale 114 e la provinciale della Timpa di Acireale, dove alberi e fango hanno invaso la strada.

Le forze in campo

Per affrontare l'emergenza, ha ricordato la Prefettura, c'è un significativo dispiegamento delle forze di polizia, dei vigili del fuoco - anche da Messina e Reggio Calabria - della Protezione civile e della Croce rossa, che sono intervenuti in soccorso delle persone e che continuano a monitorare e presidiare il territorio.

RIPRODUZIONE RISERVATA