Sicilia, indagato per corruzione il presidente dell’Assemblea 

A meno di una settimana dalla scoperta di un comitato d'affari che gestiva gli appalti della sanità pubblica in Sicilia, dalla procura di Palermo piomba un'altra tegola: il presidente dell'Assemblea regionale siciliana, Gaetano Galvagno, 40 anni, di FdI, è indagato per corruzione. Avrebbe fatto in modo che fossero assegnati fondi, nel dicembre 2023, a due imprenditori che in cambio avrebbero dato incarichi a suoi collaboratori.

Mesi fa Galvagno aveva ricevuto l'avviso di proroga delle indagini. Il procuratore Maurizio De Lucia e i pm lo hanno sentito due settimane fa: Galvagno ha respinto le accuse. Ieri si è detto dispiaciuto che «ancora una volta ci sia una fuga di notizie in una fase che addirittura non vede la conclusione delle indagini», ma afferma che «chi riveste ruoli di responsabilità è chiamato più di chiunque a dare spiegazioni del proprio operato ed è giusto che si sottoponga con serietà ad ogni analisi della propria attività istituzionale».

I due finanziamenti riguardano la Fondazione Dragotto, per “Un magico Natale” per ragazzi a rischio di marginalità sociale: l'assessorato regionale alle Politiche sociali stanziò centomila euro per due iniziative, a Palermo e a Catania, il 20 e il 21 dicembre. L'altro finanziamento riguarda i 200mila euro assegnati al Comune di Catania per le iniziative di Natale e Capodanno, gestite dalla società “Puntoeacapo” di Nuccio La Ferlita. In cambio gli imprenditori avrebbero dato incarichi alla portavoce di Galvagno, Sabrina De Capitani, e all'addetto stampa Salvatore Pintaudi.

