Siccità, un incubo I contadini rimettono i trattori in moto 

L'Ogliastra muore di sete. La siccità ora fa davvero paura. Scattano i razionamenti anche a Perdasdefogu e Tertenia resta uno dei paesi ogliastrini più colpiti. E non è un caso se proprio da Tertenia scatterà una giornata di mobilitazione indetta da Coldiretti Sardegna che è prevista per il 17 giugno e coinvolgerà tutta la costa orientale. L'iniziativa per sensibilizzare sulla grave situazione data dal «persistere degli eventi siccitosi che hanno messo in ginocchio gli imprenditori agricoli. È in gioco la stessa sopravvivenza degli animali e delle piante da frutto».

Sulle barricate

Trattori e mezzi partiranno alle 9.30 dalla zona industriale di Tertenia e sfileranno lungo la strada che collega allo svincolo per Quirra-San Giorgio sulla nuova statale 125. Qui si incontreranno con i manifestanti provenienti dalla federazione di Cagliari dove ci sarà un confronto con le autorità locali e regionali. «Siamo fortemente preoccupati per l'emergenza siccità anche in vista della stagione estiva. Il nostro intento è sollecitare sulla gravissima situazione che sta investendo i nostri territori e chiediamo alle amministrazioni interventi da attuare subito» dice il direttore di Coldiretti Nuoro Ogliastra, Alessandro Serra.

A secco

Da alcuni giorni il Comune di Tertenia, che gestisce autonomamente la risorsa idrica, ha dovuto chiudere i rubinetti già dalle prime ore del mattino. Nelle zone agricole servite dall’acquedotto comunale Is Erriolus e Tuerra, il servizio sarà garantito in funzione della disponibilità della risorsa, dalle 9 alle ore 12. Il sindaco Giulio Murgia cerca soluzioni ma non può comandare la pioggia. Si pensa alle trivellazioni per cercare nuovi pozzi e anche all’utilizzo di dissalatori come già fatto in precedenza. La situazione è talmente grave che in alcune zone della marina di Sarrala dai rubinetti esce acqua salata. I pozzi sono a secco e vengono contaminati dall'acqua di mare. Il comparto agricolo e zootecnico è allo stremo.

Senza confini

L’ultimo paese ogliastrino, in ordine di tempo, a fare i conti con le restrizioni della risorsa idrica è Perdasdefogu. Nella parte più alta dell’abitato i rubinetti non fanno cadere neanche una goccia d’acqua. Da oggi alle 17 fino alle sei del giorno successivo Abbanoa ha programmato la chiusura dell’acqua almeno fino a quando l’emergenza non verrà superata. «Il rio Flumineddu che alimenta i pozzi di Is Clamoris è completamente in secca», fa sapere il gestore idrico Abbanoa in una nota, «I pozzi non sono in grado di sopperire al fabbisogno idrico richiesto». Anche Perdasdefogu è costretto a misurarsi con il razionamento del prezioso bene. Non è l’unico paese ad affrontare la criticità. Nuovi orari di chiusura dei rubinetti a Lanusei, da ieri niente acqua dalle 14 alle 6 del mattino. A Loceri la disponibilità idrica è garantita dalle 6 alle 12, per il resto della giornata il paese è servito dalla autobotti di Abbanoa. Dal 12 giugno restrizioni notturne anche in tutto l’abitato di Talana a partire dalle 22 alle 6 fino al superamento della criticità. Soffrono la sete anche Ilbono dove l’acqua viene razionata dalle 18 alle 6 e Urzulei dove l’interruzione dell’erogazione idrica è prevista dalle 16 alle 6. Chi non dispone nella propria abitazione di una riserva idrica è costretto ad attendere l’alba per veder scorrere l’acqua nei propri lavandini. Non piove il conseguente abbassamento del livello delle dighe, i pozzi secchi lasciano poco spazio alla speranza che la grande sete venga placata nel breve periodo.

