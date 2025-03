Siccità, tre pozzi contro la paura 

Pronti al peggio. I tre pozzi scavati tra San Cosimo e Pedulu sputano 7,5 litri d’acqua al secondo. La speranza è che non debbano servire. L’amministrazione comunale ha investito 150 mila euro di fondi arrivati dalla Protezione civile, e serviranno altri per realizzare la condotta fino al serbatoio di Cortemailis. Ultimati i lavori di trivellazione i tecnici stanno elaborando i dati ricavati dalle prove di portata per definire l’esercizio ottimale del pozzo e il punto critico, oltre il quale non andare. Bau Muggeris pieno, pozzi forieri di preziose riserve. Ad oggi tutto sembrerebbe volgere al meglio, non fosse che la Regione ha deciso di destinare metà delle riserve del Bau Muggeris (25 milioni di metri cubi) alle terre assetate del Campidano. In quest’ottica nessuno si sente al sicuro, tanto meno chi la scorsa estate ha sofferto la peggiore crisi idrica degli ultimi decenni.

Prudenza

«Nel 2024 abbiamo toccato fondo, letteralmente – spiega il vice sindaco di Lanusei Maria Tegas – i cittadini sono stati parsimoniosi e e pazienti. Subendo molte restrizioni siamo riuscire a venirne fuori per cui ora ci organizziamo per essere pronti ad ogni evenienza. Qualora tutto andasse per il meglio vorremmo mettere a riposo i pozzi sovra sfruttati e utilizzare al meglio questi. L’importante è non depauperare le risorse, parte di un unico sistema». Ottimismo a parte si cercano certezze. «Ho parlato della questione Bau Muggeris con la presidente Todde – osserva il sindaco Davide Burchi –. Secondo i calcoli l’acqua che rimarrà nel bacino sarà sufficiente a garantire tutti gli usi sul territorio. Nulla di utile ci verrà tolto». A breve si terrà una riunione alla presenza di Abbanoa per discutere della nuova condotta. L’ormai mitologico Schema 17 garantirebbe più acqua a quasi tutti i comuni. Non sarebbe carino non premiare un territorio così generoso.

RIPRODUZIONE RISERVATA