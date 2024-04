Siccità, stato di calamità naturale a Loceri e Bari Sardo 

Continua a non piovere. I sindaci non hanno poteri divini e a loro è rimasta solo la sfera amministrativa per cercare di sostenere il comparto agricolo in grave difficoltà. A Talana, Gairo e Tertenia si aggiungono anche Bari Sardo e Loceri tra i Comuni che hanno dichiarato lo stato di calamità naturale. È evidente che non sia sufficiente. «Perché per tamponare l’emergenza - puntualizza Gianfranco Lecca, sindaco di Loceri - serve un progetto serio che porti l’acqua dal Flumendosa». È lo storico gap che pagano, tra gli altri, Loceri e Lanusei, da quasi un anno con l’acqua razionalizzata e, alla luce delle condizioni climatiche, i prossimi mesi non lasciano intravvedere un cambio di tendenza. A Loceri lo stato di calamità naturale sarà dichiarato ufficialmente in occasione della prossima seduta del Consiglio comunale. La siccità morde anche nei fertili terreni di Bari Sardo. «Il perdurare dello stato di siccità - spiegano dalla Giunta di Ivan Mameli - ha creato grave un pregiudizio soprattutto per le attività economiche del comparto agricolo e zootecnico, con gravi danni economici per l’economia del territorio». L’emergenza non risparmia neppure Urzulei dove, Abbanoa ha ridotto l’erogazione di altre due ore, dalle 20 alle 6 del giorno successivo. (ro. se.)

