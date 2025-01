Siccità, stato di calamità 

Piogge quasi assenti, agricoltori e allevatori in forte difficoltà. A Soleminis negli ultimi due anni è piovuto pochissimo, il livello delle precipitazioni è ai minimi storici ma il suo territorio non compare nell’elenco stilato dalla Regione delle zone più colpite dalla siccità. Eppure negli ultimi due anni sono state numerose le segnalazioni da parte delle aziende agricole e zootecniche che hanno registrato danni ingenti alle produzioni. Per questo, il Commissario prefettizio, Siro Podda, ha firmato la dichiarazione dello stato di calamità naturale per gli anni 2023/2024 con la richiesta alla Regione di accertare e riconoscere le conseguenze causate dai fenomeni atmosferici avversi. Passaggio obbligato per poter accedere agli indennizzi e agli aiuti economici previsti dalla legge a favore di agricoltori e allevatori.

Nelle ultime due annate agrarie, il Parteolla risulta tra i territori maggiormente colpiti dalle ondate di caldo: tutti ricordano il record delle temperature raggiunte a Donori nell’estate del 2023 con la colonnina di mercurio salita a 48 gradi. Una situazione eccezionale che ha causato danni importanti a vigneti, uliveti e aziende orticole del territorio. (c. z.)

