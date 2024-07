«Siccità, siamo nel dramma» 

«La zona del Sarrabus è fra le più colpite dalla siccità e purtroppo questa sembra non sia stato ben recepito dalla Regione. Servono interventi urgenti». A sollevare il problema – assieme alle centinaia di allevatori e agricoltori di Castiadas, San Vito, Muravera e Villaputzu – è il presidente provinciale della Coldiretti Giorgio Demurtas: «Tutta la Sardegna – spiega Demurtas – come ben sappiamo è in crisi, ma il Sarrabus è davvero allo stremo».

L’appello

A nulla, nei giorni scorsi, è servito l’appello all’Enas per un rilascio urgente di acqua dal bacino idrico del basso Flumendosa del sindaco di San Vito Marco Antonio Siddi: «La siccità persistente – ha sottolineato il primo cittadino – sta arrecando considerevoli danni alle aziende dell’agricoltura e dell’allevamento presenti nel territorio comunale. Riceviamo ogni giorno segnalazioni di danni e registriamo il crescente stato di agitazione nel comparto per la preoccupante situazione».

Una situazione che lo scorso mese ha portato il comune di San Vito e gli altri Comuni del Sarrabus a decretare lo stato di calamità naturale. «Per tutti questi motivi – ha aggiunto Siddi – abbiamo chiesto all’Enas di voler valutare con immediatezza la possibilità di effettuare un consistente rilascio d’acqua, in misura sufficiente all’impinguamento delle falde». In caso contrario ci sarebbero «ulteriori criticità alle componenti ambientali con particolare riferimento a tutto il settore produttivo agricolo e zootecnico che gravita sulle aree del compendio del basso Flumendosa».

Il dramma

Criticità che stanno emergendo giorno dopo giorno: «Gli animali – dice Giuseppe Lai, allevatore di San Vito e presidente della sezione locale Coldiretti – non hanno più nulla da mangiare, siamo costretti a mettere mano al portafoglio e acquistare foraggio. Per l’acqua è scattato il mutuo soccorso, e cioè gli allevatori che hanno un pozzo condividono l’acqua ma anche quella a breve terminerà».

Una siccità talmente grave «che nessuno ricorda altre annate così, neppure gli anziani». Tra gli interventi richiesti, oltre a quelli immediati, la creazione di nuovi invasi e il recupero delle acque reflue a scopo irriguo: «Non sarebbe male - è la proposta del presidente Coldiretti – uno sbarramento sul Picocca e il recupero di tutte le acqua reflue di Costa Rei». Agire subito, insomma, prima che il Sarrabus diventi un deserto.

