Siccità, si riunisce la cabina di regia: per cinque regioni arrivano 102 milioni  

Roma. A un mese dal decreto legge sulla crisi idrica si è riunita per la prima volta la cabina di regia a Palazzo Chigi e ha stanziato i primi 102 milioni per gli interventi più urgenti. Ha partecipato ai lavori Nicola Dell'Acqua, incaricato dal Consiglio dei ministri come commissario straordinario, insieme a una delegazione del governo che contava, tra gli altri, tre ministri, Matteo Salvini, presidente della cabina, Francesco Lollobrigida e Roberto Calderoli e il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alessandro Morelli.

Individuati i primi interventi urgenti in 5 regioni: Lombardia, Piemonte, Veneto, Emilia Romagna e Lazio, e assegnato priorità ai dissalatori di acqua marina, come strumento per affrontare le fasi di emergenza. Il modello è quello del progetto di Genova per trasportare nel Nord Italia l'acqua desalinizzata, utilizzando una tubatura già esistente e inutilizzata al porto Petroli.

