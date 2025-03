Siccità, si ricorre ai reflui depurati di Sassari e Alghero  

La Nurra in secca, messa in ginocchio da una forte siccità che colpisce settori importanti dell’agricoltura tanto da sacrificarne molte colture. La stagione irrigua compromessa da bacini vuoti e scarsità di piogge, dovrà arrancare con i pochi milioni di metri cubi disponibili, attingendo dai reflui di Sassari e Alghero e da alcuni pozzi di Tottubella, Bonassai e Sella & Mosca. Ma non basta, perché garantiscono una disponibilità di circa 5 milioni di metri cubi, a fronte di un fabbisogno di 30 milioni per i 5mila ettari da irrigare nel nord ovest dell’Isola.

Il vertice

Nel salone di Guardia Grande, la borgata agricola di Alghero, è stato fatto il punto sulla situazione idrica drammatica, da mesi denunciata dal Consorzio di bonifica della Nurra e dal presidente Anbi Sardegna Gavino Zirattu che, ieri mattina, ha riunito le organizzazioni professionali di categoria, chiamando a raccolta gli agricoltori e coinvolgendo anche gli assessori regionali ai Lavori Pubblici e all’Agricoltura, Antonio Piu e Gian Franco Satta. Alla Regione è stato chiesto di poter liberare ulteriori 5 milioni di acqua dalle dighe, in via eccezionale per affrontare l’emergenza. Istanza rigettata.

Niente acqua

«Vista la drammatica situazione la stagione irrigua non potrà partire», ha dichiarato Zirattu alla numerosa platea di imprenditori agricoli. «L’acqua dalle dighe non c’è stata concessa – prosegue - e i reflui non bastano, soltanto 1 milione di metri cubi al mese ci costringono a selezionare le colture da mandare avanti e decidere quali invece quest’anno non si potranno piantare». È del 21 gennaio scorso il rilascio dell’autorizzazione della Provincia di Sassari al riutilizzo, per scopi irrigui, delle acque reflue depurate dall'impianto di Funtana Veglina nelle acque del Rio Caniga. I reflui trattati, però, sono sottoposti a parametri stringenti che ne vietano l’immissione diretta nel bacino del Cuga, finendo direttamente nelle condotte del Consorzio della Nurra. «Questo limita l'utilizzo dei reflui ai soli mesi estivi, gettando a mare l'acqua nel periodo invernale, in questo modo parliamo di un utilizzo ridotto a circa la metà», spiega il presidente Anbi Sardegna. «A breve invieremo in Regione una ulteriore proposta, ridimensionata, – ha annunciato Zirattu – che tenga conto della scarsa disponibilità della risorsa idrica in questo delicato momento, sperando che possa essere accolta».

La Regione

L’assessore Antonio Piu è ritornato dopo tre mesi a Guardia Grande per affrontare la difficile partita rimasta ancora aperta. «Siamo riusciti a sbloccare i reflui di Sassari e Alghero così che il Consorzio di bonifica possa utilizzare oltre 10 milioni di metri cubi d’acqua», sottolinea. Ma, secondo Zirattu, i numeri non corrispondono. «Purtroppo la situazione del Cuga e del Temo è di forte criticità e l’acqua va garantita a tutti i cittadini e in seconda istanza alle campagne», riprende Piu. «In attesa della conclusione degli interventi al Coghinas 1 e 2 cercheremo di salvare le colture di pregio: uliveti e vigneti». L’assessore Satta assicura: «Occorre intervenire con risorse a favore del Consorzio così da limitare le perdite e garantire i ristori per le aziende in difficoltà». Nei prossimi giorni ci sarà un ulteriore vertice con le organizzazioni di categoria e l’assemblea dei delegati per trovare un criterio su come distribuire l’acqua disponibile. Per gli assessori regionali l’emergenza cesserà terminati i lavori nel Coghinas. Ovvero fino a marzo 2026. Nel frattempo gli agricoltori chiedono almeno il diritto agli aiuti economici.

