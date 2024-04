Gli invasi che forniscono l’acqua a Palermo e nella provincia sono al 50%. E l’Amap, società che gestisce l’acquedotto, ha fatto scattare il piano di emergenza e ha abbassato la pressione nelle condotte. C'è paura tra gli operatori per la prossima stagione turistica. Per arrivare a fine anno la Sicilia deve recuperare 180 milioni di metri cubi d’acqua, metà delle risorse necessarie per una gestione ordinaria annuale.