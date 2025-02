Siccità Sardegna, piogge & acqua a mare 

Genna is Abis, agro di Uta. Il fragore è assordante, la tempesta d’acqua irrompe come un’alluvione “artificiale” senza tregua. Dal muraglione dell’invaso posizionato alle porte di Cagliari il flusso idrico è violento. Il fronte della foce del Cixerri verso il mare è in piena come non mai. La diga, nata per contenere il principale corso d’acqua dell’Iglesiente, non ce la fa più. I misuratori d’invaso segnano venti milioni di metri cubi d’acqua già “stivati” su una capacità complessiva di ventiquattro milioni. Non la possono tenere al massimo invaso, il rischio alluvione è sempre dietro l’angolo. Il bacino imbrifero, quello delle montagne da cui attinge l’acqua lo sbarramento di Genna is Abis, è prolifico. La conseguenza, pensando alla siccità che da sempre incombe sull’Isola, è drammatica: da giorni gli scarichi della diga sono costretti a rilasciare verso il mare milioni e milioni di metri cubi d’acqua.

Piove e svuoti

Maccheronis, altro invaso da “troppo pieno”. Il comune è quello di Torpè, Baronia, verso Posada. Altra diga, altro fiume in piena. Le paratie del “nuovo” sbarramento sono una sorta di cascata del Niagara, nella terra del Cedrino. Anche qui il flusso è scoppiettante, dritto verso il mare, altri milioni e milioni di metri cubi di preziosa acqua che corrono come saette verso la foce estrema. Pedra e Othoni, Dorgali, altra diga, altro spreco. Lo scarico di fondo è incontenibile. Anche qui centinaia di metri cubi al secondo “sparati” verso il mare come se la Sardegna fosse il Bengodi dell’acqua. E pensare che la Baronia, sino a qualche mese fa, era la terra più arsa dalla siccità, con pesanti limitazioni domestiche e agricole. Govossai, la diga di Fonni, nel cuore dell’Isola. Altro emblema della siccità che si trasforma in spreco, con un fiume d’acqua che ora si riversa come un missile verso il Gusana, il lago di Gavoi, quello che di punto in bianco si può svuotare per “turbinare” gli affari idrici dell’Enel.

Contraddizioni perenni

Lo scacchiere idrico dell’Isola è una contraddizione che galleggia tra negligenza e menefreghismo, tra tempi biblici e perenni affari d’acqua. La mappa è un calvario al contrario. Non hai finito di gioire per l’acqua che cade dal cielo, che devi subito constatare il disastro al contrario: la risorsa idrica dilapidata proprio laddove sino a qualche mese fa si piangeva la piaga della siccità. È proprio il paradigma della siccità che va ribaltato: la siccità non si può affrontare quando non c’è acqua, ma va gestita quando questa è disponibile. Per prevenire la grande sete dell’estate bisogna pianificare, gestire e intervenire quando le precipitazioni sono copiose e imponenti.

Affare siccità

In realtà, a volte per incapacità gestionale, altre per trarre vantaggi dalla gestione emergenziale, si urla alla siccità quando poco o niente si può fare, se non pagare danni o fare qualche spesa fuori controllo, con affidamenti diretti e a trattativa privata. È la strategia che manca, è una visione bislacca del sistema idrico dell’Isola che rischia di generare una emergenza perenne. Basta analizzare il quadro d’insieme per rendersi conto che la Sardegna ha una capacità d’invaso rilevante, con quasi due miliardi di metri cubi d’acqua, un miliardo e 824mila per l’esattezza, con 33 dighe a fare da serbatoio d’accumulo da nord a sud dell’Isola. Il dato al 31 gennaio scorso, l’ultimo rilevamento ufficiale, non lascia molti margini ai festeggiamenti: nelle dighe sarde ci sono “appena” 906 milioni di metri cubi d’acqua per gli usi multisettoriali, dall’idropotabile all’agricolo, dall’industriale all’artigianato.

Guerra d’inverno

Una mappa che non solo non consente alcun tripudio, che qualcuno ha pure azzardato, ma che imporrebbe azioni immediate, urgenti ed emergenziali, da mettere in campo subito, ora che l’acqua si sta riversando a mare. È una regola aurea: la siccità si combatte d’inverno e non d’estate. Il raffronto con la scorsa stagione non solo non depone al meglio, ma lascia comprendere come gli scenari si siano ribaltati sul piano delle zone maggiormente colpite dalla calamità idrica. Confrontando gli stessi periodi dell’anno emerge un deficit tra il 2025 e lo stesso mese di gennaio del 2024: lo scorso anno le dighe avevano raggiunto un livello del 52,54% della capacità d’invaso, mentre quest’anno il dato è ancora più grave, con il 49,68% al 31 gennaio 2025.

Ribaltamento

A cambiare sono alcuni areali emergenziali: esce dalle zone rosse il Cedrino-Posada, ma risultano in grave deficit altre aree a partire dall’Iglesiente, con abbassamento rilevante anche dei livelli dei bacini idrografici del Tirso e del Flumendosa, nonostante la disponibilità rilevante della capacità d’invaso. Dati che rafforzano l’esigenza improcrastinabile di attivare ora, senza perdere altro tempo, tutte le interconnessioni già esistenti, a partire da quelle che possono riversare l’acqua, che altrimenti rischia di andare a mare, direttamente nelle dighe con un’ampia disponibilità d’invaso. L’esempio più evidente è quello della diga più grande dell’Isola, quella di Eleonora, il principale bacino idrico del sistema Tirso. Le carte dell’invaso dichiarano un volume autorizzato di 419 milioni di metri cubi d’acqua, ma nei documenti progettuali di Enas si registra un volume quasi doppio di 792 milioni di metri cubi d’acqua.

Caso Tirso

Si continua a perdere tempo dietro collaudi burocratici, quando, già nel passato, con procedure commissariali straordinarie, si è proceduto al “collaudo in corso d’invaso", ovvero quando c’è l’acqua la si invasa, verificando “in diretta” le reazioni del bacino imbrifero e dello sbarramento. Esistono ormai tecnologie sofisticate e avanzatissime che consentirebbero di accelerare processi di collaudo, sbloccando la piena efficienza di un investimento di quella portata. L’invaso del Tirso, del resto, è fondamentale per l’intero sistema Sardegna, non foss’altro perchè nel 2002 è stato connesso con tutto il sud dell’Isola, attraverso il Flumendosa. Ad oggi, però, in quella diga, risultano invasati 268 milioni di metri cubi, ovvero 151 milioni in meno di quelli già autorizzati.

Interconnessioni esistenti

È evidente, quindi, che dovrebbe essere messa in campo ogni azione per far “convergere” in quella diga ogni possibile interconnessione già esistente o da realizzare, proprio per sfruttare al massimo la capacità d’invaso. In questa direzione, per esempio, esiste la possibilità di “scaricare” sulla diga di Eleonora la riserva idrica dello sbarramento di “Pranu Antoni”, stracolmo d’acqua, posizionato praticamente ai piedi dell’invaso principale sul Tirso, verso Fordongianus. Esistono già le condotte e le stazioni di pompaggio, utilizzate più volte, in notturna, per abbattere il costo dell’energia elettrica, evitando di buttare anche quell’acqua a mare.

Caso nuorese

Analogo discorso per l’interconnessione nuorese, tra le tre dighe, quella di Olai, Govossai e Gusana. Le condotte tra la diga di Olai e Govossai esistono già, le stazioni di pompaggio, compresa la cabina elettrica, in regime emergenziale e commissariale, lavorando giorno e notte, sette giorni su sette, si possono ripristinare in brevissimo tempo, consentendo di “invasare” l’acqua del Govossai, che ora si sta buttando, direttamente nella diga di Olai, quella di Orgosolo, che ha una capacità d’invaso di 16 milioni di metri cubi, ma ne ha invasati solo sei. Mettendo in sicurezza l’intero nuorese, senza perdere altro tempo e denaro con motopompe noleggiate, sino a giugno, a costi esorbitanti, praticamente inutili, visti i livelli attuali d’invaso del Govossai.

Caso iglesiente

Non cambia lo scenario nell’area più critica dell’Isola, quella dell’Iglesiente, che si regge solo grazie alle interconnessioni con le miniere e con il Flumendosa. In questo caso risulta necessario riattivare l’interconnessione di tutti gli affluenti verso l’invaso di Punta Gennarta, dalle miniere al Rio San Giovanni di Domusnovas, compresi quelli a monte, trascurati per troppo tempo. C’è, dunque, poco da festeggiare. Questo è il tempo di prevenire la siccità, evitando in ogni modo che il ben di Dio che sta “precipitando” sull’Isola, anche in queste ore, finisca a mare. Connessioni rapide tra dighe e tra bacini idrografici, come quelle già realizzate nel passato, sono un obbligo, da perseguire senza perdere altro tempo. Nei bilanci statali e regionali, del resto, giacciono da tempo decine di milioni di euro senza che niente in tal senso si concretizzi. Ora, intanto, l’acqua dei sardi corre verso il mare.

