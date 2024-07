Siccità, sarà calamità naturale 

Manca il 70 per cento dell’acqua storicamente disponibile in questo periodo. L’attuale situazione conduce a un’alta stagione di totale emergenza. In Regione si sono riuniti intorno a un tavolo per individuare le strategie e le azioni per affrontare la siccità tutti gli attori che concorrono a determinare le manovre per la distribuzione dell’acqua. La presidente, Alessandra Todde, che ha convocato il vertice d’urgenza con tutti i sindaci dell’Ogliastra, ha assicurato il pieno supporto della Giunta e ha preannunciato l’attivazione delle procedure per la dichiarazione di stato di calamità regionale, oltre alla volontà di mettere a disposizione nell’immediato di risorse da parte, in particolare, degli assessorati dell’Agricoltura e dei Lavori pubblici.

Il vertice

Al tavolo, aperto alle 15.30 di ieri e chiuso dopo tre ore e mezza di confronto, è stata effettuata un’ampia ricognizione sullo stato dell’emergenza idrica in Ogliastra. Affiancata dagli assessori dell’Agricoltura, Gian Franco Satta, dell’Ambiente, Rossana Laconi, degli Enti locali, Francesco Spanedda, dell’Industria, Emanuele Cani, dei Lavori pubblici, Antonio Piu, e la rappresentanza dell’assessorato del Turismo, la presidente Todde ha incontrato i sindaci del territorio e le delegazioni degli enti e istituzioni che a vario titolo si occupano del sistema idrico. All’incontro straordinario ha preso parte anche il consigliere regionale Salvatore Corrias, unico esponente ogliastrino a sedere in Consiglio. «La situazione rappresentata dai sindaci è stata quella di un contesto piuttosto critico, che necessita di una serie di interventi sia strutturali, sia emergenziali», ha spiegato la presidente Todde.

Le vertenze

La missione si è conclusa con le rassicurazioni offerte dalla presidente della Giunta. Ciascuno di loro ha illustrato le emergenze nei rispetti paesi. Sono dodici i centri che convivono con le restrizioni. Restano un miraggio i lavori per collegare Lanusei e Loceri al Flumendosa. Al tavolo ha preso parola anche Angelo Stochino. Il sindaco di Arzana ha illustrato le criticità che affliggono il settore dell’allevamento. «La posizione geomorfologica ci pone in una condizione ideale per realizzare piccoli invasi collinari a monte e a valle dell’abitato, sia per l’abbeveraggio degli animali che per l’uso irriguo e nell’ottica della lotta agli incendi», ha detto Stochino.

