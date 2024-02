Siccità, sale l’allerta nel Cagliaritano e sulla costa orientale 

Sardegna arancione, con chiazze rosse sparse tra Baronia, costa meridionale del Sarrabus, Campidano (alto e basso) e Sulcis. Il primo colore indica l’allerta, il secondo il pericolo massimo. E fanno parte della rappresentazione grafica della siccità registrata a gennaio 2024 nel bacino del Mediterraneo dal Centro congiunto di ricerca della Commissione europea (Jrc), che ha analizzato il fenomeno, la sua durata e l’impatto devastante sull’agricoltura. Il quadro complessivo dell’Isola non è ancora da allarme rosso. Ma il dramma idrico è in corso e, viste le previsioni, può solo peggiorare. Coldiretti già chiede lo stato di calamità: «Le campagne sono a secco, solo quattro eventi piovosi significativi negli ultimi tre mesi, nei pascoli è emergenza».

Lo studio

Il report europeo è stato realizzato dagli esperti di Copernicus (programma spaziale sul clima) e dell’Emergency management service. I ricercatori hanno utilizzato l’indicatore combinato di siccità (Cdi), basato su precipitazioni, umidità del suolo e stress della vegetazione. Il rosso del massimo pericolo copre vaste zone del nord Africa (dove non piove da anni) ma anche della Sicilia, dove i bacini non sono collegati, sono sommersi dal fango e la rete di distribuzione perde quasi tutta la risorsa invasata. «Secondo l’ultimo bollettino Mars del Jrc», è scritto nelle carte dello studio, «la carenza di precipitazioni e le temperature record nel gennaio 2024 – il più caldo mai registrato – hanno colpito le colture invernali e gli alberi da frutto lungo le coste di Spagna, Italia, Grecia e le isole del Mediterraneo, mentre Marocco e Algeria hanno registrato una crescita ridotta dei raccolti».

La Sardegna

Un capoverso del dossier è dedicato alla Sardegna. Nel riportare un estratto dei documenti dell’Osservatorio del distretto idrico, viene rimarcato che nell’Isola «la siccità prolungata ha portato a una riduzione stimata della disponibilità idrica nei bacini artificiali a meno del 50% della loro capacità nel dicembre 2023. A inizio gennaio 2024 un divieto formale di eventuali irrigazioni è stata emesso per il comprensorio del rio Posada». Nei bacini sardi, secondo l’ultimo bollettino aggiornato al 31 gennaio, si registra «un volume invasato pari a circa 958 milioni di metri cubi d'acqua, circa il 52.5%» dello spazio utilizzabile.

L’allarme

Non piove (qualcosa arriverà nel fine settimana) e le temperature sono 1,6 gradi più alte della media storica. Fattori che stanno per mettere in ginocchio le campagne: «Sono a rischio le semine di cereali e legumi, i pascoli e ortaggi e frutta, che non riescono a entrare in produzione», dicono da Coldiretti nazionale, «con un impatto particolarmente grave in alcune regioni come la Sardegna». L’associazione isolana rilancia: «Le campagne sono a secco da settimane, mentre a cadere non è l’acqua ma i numeri sulle precipitazioni», è l’allarme, «con solo quattro eventi significativi di piogge negli ultimi 70 giorni». Per il direttore Luca Saba «questa situazione è sempre più grave: la aziende continuano silenziosamente a lavorare per garantire il cibo a tutti, ma i loro guadagni crollano a causa del significativo aumento dei costi di produzione».

