Siccità, quasi cinque milioni per le aziende agricole in crisi 

Quasi cinque milioni di euro destinati alle imprese agricole messe in ginocchio dalla siccità del 2024. È stato pubblicato, sul sito dell'agenzia Laore, l'elenco di concessione per gli indennizzi relativi all'emergenza idrica dello scorso anno, destinati ai 3.865 beneficiari distribuiti su 142 comuni che hanno dichiarato lo stato di calamità. L'importo complessivo degli indennizzi è di 4.762.595 euro, su un totale di 5 milioni stanziati dalla Giunta regionale, su proposta dell'assessore all'Agricoltura Gian Franco Satta.

«Questa misura rappresenta un importante sostegno per gli allevatori colpiti dall'emergenza idrica», ha commentato Satta, «dimostrando l'impegno della Regione nel garantire il supporto necessario in situazioni di crisi. Siamo consapevoli delle difficoltà che gli allevatori stanno affrontando e, attraverso questi indennizzi, intendiamo alleviare il peso delle spese sostenute per interventi emergenziali».

Nel dettaglio 1.416 imprese riceveranno un indennizzo medio di 1.400 euro e altre 584, un indennizzo medio di 3.500. Questi fondi sono destinati a rimborsare le spese sostenute dagli allevatori per interventi emergenziali, attraverso i cosiddetti voucher. La fase istruttoria, affidata a Laore, ha portato alla definizione dell'elenco dei beneficiari in soli sei mesi. Inoltre, si prevede la concessione di ulteriori 203 pratiche estratte a campione per il controllo.

