Siccità, prosciugato il Nuorese 

I bacini di Olai e Govossai prosciugati mettono in ginocchio i centri di Barbagia e Marghine; situazione di crisi continua nella Baronia con la diga Maccheronis sorvegliata speciale per la poca acqua. L’emergenza siccità dunque non dà tregua. Non solo non si attenua, ma si allarga nell’Isola in modo drammatico.

Barbagia e Marghine

La scarsità di piogge dell’ultimo periodo ha prosciugato dunque le dighe di Olai e Govossai. Abbanoa corre ai ripari e, dopo i tavoli tecnici di mercoledì e ieri alla presenza dei sindaci di 17 paesi serviti dall’acquedotto di Jann’e Ferru, annuncia una stretta dal 27 gennaio, col razionamento per Nuoro e i comuni di Bolotana, Dorgali, Fonni, Gavoi, Lei, Lodine, Mamoiada, Oliena, Ollolai, Oniferi, Orgosolo, Orani, Orotelli, Ottana, Sarule e Silanus.Una scelta rafforzata dalle ultime rilevazioni, che segnalano un quantitativo di poco superiore ai 2,229 milioni di metri cubi (1,67 a Olai e 0,62 a Govossai) col 20% in meno della disponibilità massima autorizzata e una continua diminuzione nelle ultime settimane. Portando, così, a un provvedimento simile, a quello adottato in Baronia lo scorso settembre. E mentre tra comuni, cittadini e imprese monta la preoccupazione, Abbanoa rassicura sul fatto che «il piano di emergenza sarà costantemente monitorato» promettendo una revisione «qualora vi siano miglioramenti dovuti al ritorno delle piogge». Il gestore inoltre assicura «un tavolo sarà permanente. Saranno inoltre verificate nuove fonti d’approvvigionamento attualmente non sfruttate, eseguita una ricognizione sulle utenze sensibili e attivati servizi sostitutivi con autobotti».Garantita inoltre la piena operatività, del sistema di pompaggio che consente di dirottare al potabilizzatore di Jann’e Ferru tutta la quantità d’acqua disponibile nel Govossai. A Olai, più in sofferenza, attesa la realizzazione di una presa con zattera, che consentirà di attingere anche sotto il livello di presa sulla diga.

Baronia

Le piogge di dicembre non sono bastate. Nello sbarramento artificiale di Torpè sono arrivati circa 100mila metri cubi di acqua al giorno (tolti i consumi giornalieri il netto conservato si attesta a circa 80mila metri cubi) che a Maccheronis hanno portato il volume di risorsa invasata a circa 6 milioni e mezzo di metri cubi. «Ma l’emergenza resta – afferma il presidente del Consorzio di bonifica della Sardegna centrale, Ambrogio Guiso – fino a quando i volumi raggiungeranno la metà della capienza del lago che è di 22 milioni di metri cubi». Aspettando le precipitazioni restano i disagi per molte famiglie. «Abbiamo deciso – assicurano dall’ente idrico consortile – di dare pressione alle condotte gradualmente». Intanto non allentano le pressioni per dar seguito ad una programmazione infrastrutturale capace di mettere alle spalle una volta per tutte la questione dell’approvvigionamento idrico di tutta l’Alta Baronia e dei centri costieri di Budoni e San Teodoro, che hanno sofferto la gravissima crisi siccitosa della scorsa estate. A Siniscola il movimento spontaneo di cittadini “Abba Vona” continua a discutere per tenere alta l’attenzione verso questo annoso e mai risolto problema. Chiedono interventi agli impianti, come il rifacimento dell’intera rete, l’interconnessione tra Maccheronis con Pedra ’e Othoni e il Liscia, il recupero delle acque reflue, controllo e ottimizzazione dei consumi negli impianti di irrigazione, garanzia della qualità dell’acqua erogata e messa in sicurezza dei potabilizzatori. «I progetti – conclude Guiso – sono sul tavolo tecnico con la Regione».

RIPRODUZIONE RISERVATA