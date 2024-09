Siccità, primi soldi nelle casse vuote 

Pronti 3,6 milioni di euro per sostenere i territori colpiti dalla siccità. Dalla Regione arriva il paracadute finanziario tanto atteso dai sindaci ogliastrini. Tredici i Comuni beneficiari delle risorse, oltre a un finanziamento destinato ad Abbanoa per realizzare un’opera salvifica a Girasole, comunità che, in più di una circostanza negli ultimi anni, ha patito la sete. I destinatari sono stati individuati sul tavolo tecnico cui hanno preso parte Enas, Egas, Abbanoa, Adis, Protezione civile e assessorato dei Lavori pubblici.

I dati

Tertenia ha ottenuto ciò che ha richiesto: i soldi per il noleggio (ed eventuale acquisto) del dissalatore entrato in funzione a metà agosto per l’approvvigionamento idropotabile di Sarrala. In tutto nelle casse dell’ente sono arrivati 295 mila euro. Diciannovemila euro a Urzulei per indagini specialistiche utili a individuare risorse sotterranee che possano essere estratte e immesse nel sistema di adduzione idrica. Il contributo ottenuto dal Comune di Arzana è di 230 mila euro da utilizzare per quattro interventi: sostituzione della condotta adduttrice dalla sorgente di Funtana Onniga e riattivazione dei pozzi del Parco Carmine e di Accodula, la riattivazione della sorgente di Sturrusè e la realizzazione dell’anello idrico di via Brigata Sassari.

Duecentocinquantamila euro per Lotzorai per un nuovo pozzo a Tancau. Per ripristinare un pozzo in disuso e realizzarne cinque nuovi pozzi Villagrande ha ottenuto 289 mila euro. Lanusei ha percepito 170 mila euro per condurre la ricerca idrica, trivellazioni, infrastrutturazione per collegamenti ai serbatori di accumulo e distribuzione con due nuovi pozzi e manutenzione del vascone di Seleni. Sei gli interventi programmati a Bari Sardo (240 mila euro) fra cui l’analisi dello stato di nove pozzi, piano di emergerza e nuove cisterne. Duecentomila euro a Loceri, 333 mila a Talana, 380 mila a Ussassai, 30 mila a Baunei e 146,5 mila a Jerzu.

Gairo pigliatutto

Ma la parte del leone l’ha fatta Gairo che ha incamerato 408 mila euro di risorse da spendere per il potenziamento del sistema idrico (compreso l’antincendio) e il completamento della diga di Genna ‘e Orruali. «Grande soddisfazione - commenta il sindaco, Sergio Lorrai - per aver visto accolte le nostre proposte predisposte in pochissimo tempo in un periodo di emergenza e poco personale. Ottimo lavoro di squadra con gli uffici e in, in particolare, con l’ufficio tecnico. Siamo il Comune che potrà investire di più».

