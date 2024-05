Siccità, Ogliastra allo stremo: la disperazione dei sindaci 

L’epicentro della siccità è nell’Ogliastra di mezzo. Perché Baunei e Triei, nel nord del territorio, sono un’oasi felice dove al momento non esistono prospettive di restrizioni idriche. Pratica che invece si sta diffondendo a macchia di leopardo negli altri centri del territorio. Un terzo di paesi dell’Ogliastra subisce la siccità più efferata, con chiusure anticipate. A Lanusei rubinetti chiusi dalle 17 alle 6 del giorno successivo. «È una situazione insostenibile», ammette il sindaco, Davide Burchi. Soluzioni all’orizzonte? «Nominiamo un professionista per intercettare fonti alternative di approvvigionamento», annuncia. Servizio limitato anche a Loceri, Jerzu e Urzulei, ma anche ad Arzana e Tertenia, due dei quattro centri che in Ogliastra gestiscono in proprio l’acqua. Le prospettive sono disastrose ovunque. «Potremmo chiudere la sorgente del Carmine», rivela Angelo Stochino, sindaco di Arzana.

La calamità

Nel nord Ogliastra si vivono (per ora) sonni tranquilli. Anche Tortolì, Girasole, Lotzorai e Santa Maria Navarrese sono esenti da restrizioni. Sotto il profilo tecnico le utenze dei cinque abitati sono alimentate dall’invaso del Flumendosa attraverso condotte che, sebbene i livelli non siano incoraggianti, garantiscono una portata che soddisfa il fabbisogno delle comunità. L’abitato di Lotzorai (gestione autonoma dell’acqua) è alimentato dai pozzi di Sa Pompa e Mammutturu, la frazione di Tancau da un pozzo del Comune, Santa Maria Navarrese da un’altra riserva di Abbanoa a poca distanza ed entrambi vicini al Rio Pramaera. «Il riempimento dei serbatoi sta avvenendo regolarmente, ma speriamo che piova», è l’auspicio del sindaco di Lotzorai, Cesare Mannini.

Le ordinanze

La sete avanza e utilizzare l’acqua potabile per lavare le macchine e annaffiare gli orti diventa vietato e potrebbe costare carissimo a chi non rispetta le ordinanze. A Talana, il primo cittadino Christian Loddo, ha firmato il provvedimento con cui limita l’utilizzo della risorsa proveniente dalla rete idrica, intimando sanzioni fino a 500 euro. A Baunei si fa prevenzione: «Confido nel buonsenso dei cittadini per un utilizzo parsimonioso dell’acqua», avverte il primo cittadino, Stefano Monni.

Lo scenario

Mercoledì ad Arzana nella riunione straordinaria con gli amministratori è emersa l’esigenza di coinvolgere Egas in un progetto paracadute: «Abbiamo chiesto di utilizzare un finanziamento di 140 mila euro per ottimizzare la distribuzione idrica, con la possibilità di poter verificare giornalmente i flussi dell’acqua ed eventualmente contingentare in tempo con telecontrollo costante. Ad esempio - spiega Stochino - se il livello dei serbatoio si abbassasse del 10 per cento capiremmo come intervenire». Nel caso la siccità dovesse perdurare, le restrizioni orarie potrebbero presto lasciare spazio al piano b: «Abbiamo al vaglio l’ipotesi di chiudere l’acqua a giorni alterni».

In un centro a vocazione zootecnica il pensiero corre anche agli allevatori e ai loro animali: «Già lo scorso anno - ricorda il sindaco di Arzana - avevo sollecitato la Regione per ottenere risorse utili a realizzare laghetti collinari che avrebbero consentito di prelevare l’acqua per gli animali. Proposta che rilancio perché la situazione è ancora più drammatica».

