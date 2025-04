Siccità: Nurra allo stremo  

Nurra allo stremo. La siccità ha messo in ginocchio le aziende agricole mentre crolla il livello degli invasi e non si vedono soluzioni alla sete delle campagne. Il grido di dolore dell’area è stato riferito ieri a Palazzo Ducale da Alessandro Colombino, presidente della Municipalità, sentito nell’ambito della I Commissione presieduta da Stefano Manai. «Sono qui - riferisce - per portare i problemi di famiglie che stanno vivendo un grosso danno economico». Una conseguenza del sistema consortile idrico della Nurra valutato con un indice di criticità pari al 0,9%, dato drammatico se si considera che la soglia dell’allarme è fissata a 0,20.

Allarme clima

Gli effetti del cambiamento climatico sono palpabili tanto quelli dell’immobilismo della politica sul tema: «La crisi idrica è realtà da anni ma, appena passa, nessuno si occupa più di risolvere il problema». E per lo sfruttamento dell’oro bianco, denuncia Colombino, si sta combattendo una lotta sotterranea tra il turismo e l’agricoltura. Uno scontro all’ultima goccia visto che, come riassunto da Manai, i livelli del bacino del Cuga sono arrivati a 4 milioni di metri cubi da una capacità nominale di 22 milioni. L’acqua fa gola in prospettiva anche ad altri attori. Al momento però spaventa l’attualità di aziende della Nurra che non hanno la possibilità di attingere ad alcuna risorsa idrica.

Lo denuncia Alessandra Corda, di Sardegna al Centro 20Venti, che riporta alcuni dati: «Dalle condotte si è passati nella zona da una mandata d’acqua di 2500 metri cubi l’ora a 700». Mariano Brianda, della Costituente per Sassari, propone di serrare le fila con gli altri Comuni e incalzare la Regione, l’organismo che, aldilà del colore politico, negli anni non è riuscita a creare altri invasi. Tra i commissari regna la consapevolezza di uno stato di cose che potrà solo peggiorare e che richiede iniziative a lungo termine e cambi immediati nei comportamenti.

«Bisognerebbe scegliere colture - dice Francesco Pipia, di Alleanza Verdi Sinistra - che non richiedono troppa acqua». Sul tema emerge un’altra cifra: oltre il 70% delle colture estive e orticole rischiano di non arrivare alla semina, e 4mila ettari di finire compromessi. In questo scenario, gli interventi devono venire dall’alto, dalla Regione e dal governo.

