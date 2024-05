Siccità, l’ombra delle restrizioni fa paura all’industria turistica 

Venti per cento di turisti in più a gennaio e febbraio, dieci per cento in più a marzo e aprile, con una media del 15% di presenze aumentate nei primi quattro mesi. Si stappa dunque lo spumante, nelle strutture turistiche? Per ora, meglio fermarsi a una birretta, perché maggio è un po’ sotto le medie e quindi la Sardegna sta erodendo quel “tesoretto” messo da parte nei primi quattro mesi dell’anno. «Se son rose, riprenderanno a fiorire», sospira Paolo Manca, presidente di Federalberghi Confcommercio Sardegna, che fornisce questi dati, «ora, nei mesi più caldi, ci giochiamo la partita: se andrà come nell’estate 2023, avremo fatto tra il 5 e il 6 per cento in più rispetto allo scorso anno. Se però le prenotazioni si fermano, sono dolori». Ecco perché una birra, per brindare, e non (non ancora, quantomeno) lo spumante. «A spostare molto saranno le prenotazioni last minute», aggiunge Manca: «Ma ce la dovremo vedere con Croazia, Grecia e Turchia».

Le novità del mercato

Per ora si spera, tra poco si fanno i conteggi sulla stagione turistica. E intanto cambiano un po’ le esigenze dei vacanzieri: «C’è un ritorno alla mezza pensione, perché cenare in albergo con menu pieno costa quanto una pizza in un locale», analizza Manca, «quindi calano le richieste di stanza più prima colazione. E poi c’è il tentativo di venire in Sardegna ma non in agosto, quando l’Isola è sovraffollata e i prezzi sono massimi».

Buon esordio

La vendita di camere per l’estate sembra essere promettente per tutti. Un esempio fra tanti: «Non è iniziata benissimo a maggio, ma il movimento turistico sarà comunque superiore a quello dell’estate scorsa». Testo e musica sono di Giovanni D’Anna, direttore dell’hotel Simius a Villasimius, e anche negli altri alberghi la pensano così. «Certo», aggiunge D’Anna, «dipenderà dai trasporti: un paio d’anni fa avevamo dieci voli giornalieri da Roma e otto da Milano, e sono importanti per le coincidenze di chi viene dall’estero e che di solito, per la tratta nazionale, non si appoggia alle low cost. Comunque, i flussi in previsione ci lasciano confidare un’ottima stagione estiva per gli alberghi».

L’acqua non basta

A far paura non è l’interesse dei turisti nei confronti della Sardegna, che si conferma tuttora estremamente attrattiva. Spaventano invece gli invasi tutt’altro che pieni, premessa di uno scenario di acqua razionata anche agli hotel. Perché l’intenzione, ovviamente, è privilegiare la popolazione residente, non sottometterla all’esigenza di dare acqua anche ai turisti. Ma le scorte sono quelle che sono, e c’è chi - di fronte all’ipotesi del male estremo - corre verso l’estremo rimedio.

I desalinizzatori

C’è chi ne sta installando due per quest’estate, e ne ha ordinati degli altri per la prossima. «Una spesa impegnativa, certo, ma è sempre meglio che chiudere perché l’acqua non è sufficiente», riflette Giovanni Sanna, titolare del Centro studio vacanze di Budoni cui fanno capo diversi alberghi. «Entro fine maggio saranno operativi i desalinizzatori nei nostri alberghi a Porto Ottiolu e al Porto de La Caletta a Siniscola. L’anno prossimo toccherà anche agli altri sedici alberghi del gruppo. La mia paura», dice Sanna, «è che, se piove per un paio di giorni, poi ci si dimentica di un’emergenza costante che invece dev’essere affrontata e risolta in modo radicale».

Il risparmio d’acqua

Nel frattempo, si fa economia. «Con l’acqua che avanza nelle bottigliette ordinate dai clienti al ristorante», sorride Donatella Deriu, dell’hotel Donatella di Posada, «innaffiamo fiori e piante. Il fatto è che ad ogni estate ce n’è una: il Covid, o il fuoco, o la siccità. Speriamo che piova a Lula e a Bitti: ci salverebbe». A Santa Margherita di Pula c’è chi si è stufato di una questione che si affronta con palliativi e non con veri interventi risolutivi: è Nicola Palomba, presidente dell’Ente bilaterale per il turismo di Confindustria e titolare dell’hotel Costa dei Fiori, secondo il quale «è ora di avviare meccanismi burocratici e finanziari per affrontare la questione della siccità. Entro il 2026 la Regione deve rendicontare programmi per 1,54 miliardi di euro: mai visti tanti soldi. Ce la deve fare, anche perché lì dentro ci sono pure i soldi per combattere i cambiamenti climatici, siccità compresa. Dobbiamo fare un programma di dissalazione a prescindere dall’emergenza del momento», aggiunge Palomba, «invece non innaffiamo il verde, necessario per attrarre le precipitazioni. La Regione lo deve capire: snellisca le pratiche e la concessione dei contributi per i desalinizzatori».

