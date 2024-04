Siccità, l’incubo è già realtà 

Qualche goccia dal cielo arriva, ma non basta. Così, mentre i livelli degli invasi sono sempre più limitati, nei campi la grande sete continua a minacciare le colture di ortaggi e della filiera vitivinicola: la siccità non dà tregua, l’agricoltura è in ginocchio e l’allevamento rischia di andare incontro a un’estate terribile. Due Comuni, Talana e Gairo, hanno già deliberato lo stato di calamità naturale. «L’assenza prolungata di piogge, durante la stagione autunnale e invernale, ha portato tutto il territorio a uno stato di siccità che ha notevolmente compromesso l’annata agraria, con pesanti ripercussioni economiche per le aziende agricole e per l’intero comparto agropastorale». L’intero sistema invoca l’intervento della Regione.

Coldiretti

«Siamo preoccupati, la situazione è critica», ammette il direttore di Coldiretti Nuoro-Ogliastra, Alessandro Serra. L’associazione di categoria ha sollecitato i sindaci della zona per richiedere lo stato di calamità naturale. Istanza, per ora, recepita da poche amministrazioni. La diga di Santa Lucia, che alimenta la rete del Consorzio di bonifica, è ai livelli di guardia, mentre il Flumendosa si attesta a percentuali critiche. Oltre ai danni per la possibile perdita di produzioni, aumentano le spese energetiche a carico delle imprese agricole per il sollevamento di acqua dai pozzi. «Sarà un problema anche l’abbeveraggio degli animali», ammette il segretario della sede Coldiretti Lanusei, Riccardo Loddo.

Rebus

Non bastasse la quasi totale assenza di piogge, a complicare la vita agli operatori delle campagne ci si mette anche la burocrazia telematica, un vero e proprio rompicapo. «Il Comune, consapevole di ciò che sta avvenendo sul territorio, una volta deliberato - spiega Serra - carica l’atto sulla piattaforma di Sardegna agricoltura gestita da Laore. Sulla stessa i produttori devono segnalare i danni subiti nei loro mappali. Successivamente i tecnici di Laore, accertata la successione degli eventi, ricevono l’incarico per recarsi sul sito interessato, stimano i danni incrociando il tutto con i dati di Arpas. Dopodiché viene avviata la richiesta alla Regione che dovrà mettere a bilancio delle somme».

