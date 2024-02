Siccità, le vacche muoiono di sete 

Nell’invaso semivuoto di Bau Muggeris gli animali muoiono di sete. A causa di una siccità senza precedenti, diverse vacche che si sono spinte fino alla diga del Flumendosa per abbeverarsi sono rimaste impantanate nel fango, vittime di una trappola naturale da cui non sono riuscite a fuggire se non (quando è stato possibile) con l’aiuto dei proprietari che hanno dovuto ingegnarsi con le corde per metterle in salvo. Da qui la decisione di trasferire le mandrie in altre zone dell’Ogliastra e del Sud Sardegna. Sui pascoli del Gennargentu la carenza d’acqua è una croce per gli allevatori, sia di Arzana che di Villagrande.

Emergenza totale

Sono tremila gli animali al pascolo e a valle di Punta La Marmora. In un anno, dal 31 gennaio 2023 allo stesso giorno del 2024, la diga di Bau Muggeris ha subito un calo del 40 per cento. L’ultimo giorno del mese scorso l’invaso, costruito nel 1949, custodiva 15,04 milioni di metri cubi d’acqua rispetto ai 56,62 milioni, che è il volume di regolazione autorizzato. Un anno fa ne conteneva 25,17 milioni. Il livello dell'invaso è stato volontariamente ridotto, in accordo con gli uffici competenti della Regione, da Enel Green Power per favorire i lavori di manutenzione degli impianti di produzione che «non termineranno prima del prossimo aprile». Un’ulteriore testimonianza del fenomeno siccitoso lo offrono i dati della diga di Santa Lucia che, finora, è rimasto esente dalla criticità. Ma nell’ultimo mese la scorta si è ridotta del 22 per cento (da 2,23 milioni di metri cubi a 1,72).

Il sindaco di Arzana

Lo scorso novembre Angelo Stochino, sindaco di Arzana, aveva lanciato un appello alla Regione per trovare soluzioni nel lungo periodo. «Alla luce del cambiamento climatico - afferma - è quanto mai importante immaginare nuovi invasi collinari per poter trattenere l’acqua senza dispersioni. Ma abbiamo visto che nella finanziaria non sono stati previsti stanziamenti. Nessuno ha tenuto conto della pianificazione, perciò ci auguriamo che la nuova Giunta regionale sia sensibile alla questione». Stochino, che di recente ha autorizzato un intervento essenziale con la fornitura di abbeveratoi, si fa portavoce degli operatori del settore e accusa: «Gli appelli, sia per la siccità che per la sanità, vengono recepiti a distanza di tre anni, quando l’emergenza è esplosa con tutta la sua virulenza. Il prossimo esecutivo ascolti la voce dei sindaci».