Siccità, l’appello: «Basta disperdere acqua in mare» 

«Nonostante la scarsissima quantità dell’acqua si continua ad assistere al fenomeno dell’inutile dispersione della preziosa risorsa in mare, senza tenere conto delle esigenze del già sofferente comparto agricolo». Forti e decisi, i concetti che Ivan Mameli, sindaco di Bari Sardo, ha espresso nella nota trasmessa alla presidente della Regione, Alessandra Todde.

Il Comune che amministra ha dichiarato, nei giorni scorsi, lo stato di calamità naturale per la siccità, che soprattutto in Ogliastra continua a mordere. «La totale assenza di piogge sta causando danni ingenti al comparto agricolo con aumento considerevole dei costi di produzione e di approvvigionamento della scarsissima risorsa idrica. A oggi - sottolinea Mameli - sono diversi i Comuni ogliastrini che hanno deliberato la richiesta dello stato di calamità. Sebbene la siccità sia un fenomeno diffuso su tutta la Sardegna, lo è in particolar modo nel territorio ogliastrino che soffre sia la totale assenza di piogge sia la quasi totale assenza dell’infrastruttura irrigua». Alla presidente, Mameli ha sollecitato un incontro urgente per affrontare la vertenza acqua. In sei Comuni l’acqua è già razionata per molte ore. I problemi più evidenti si registrano a Loceri. (ro. se.)

