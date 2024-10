Siccità, la Sardegna è un “laboratorio” del clima che cambia 

In una giornata simbolica come quella dedicata a San Francesco, patrono dell’ecologia e amico della natura, la Facoltà Teologica della Sardegna ha ospitato il convegno “La siccità in Sardegna tra cambiamenti climatici, abusi, inadeguatezze”. È stata l’occasione per affrontare il tema del cambiamento climatico e le sue conseguenze nell’Isola, ormai vero e proprio laboratorio del Mediterraneo per lo studio degli effetti della crisi climatica.

Gli interventi

Ha aperto i lavori il preside don Mario Farci, che ha subito legato il tema dell’acqua alla spiritualità. «Siamo tutti assetati di Dio e, in egual misura, dell’acqua, siamo qui per cercare Dio e, insieme, un mondo più equo e solidale», ha detto, richiamando l’urgenza di un cambiamento di prospettiva che abbracci tanto la dimensione spirituale quanto quella materiale. «La crisi ecologica non è separabile da una crisi spirituale. Facciamo parte del creato, non siamo il creato», secondo Alessandro Duran, Pastore della chiesa Cristiana Avventista del 7° giorno, evidenziando il ruolo dell’essere umano come custode dell’ambiente, piuttosto che dominatore.

Un grado in più

Spazio poi alla tavola rotonda, moderata dal giornalista Paolo Matta. Dal punto di vista scientifico, Andrea Motroni dell’Arpa Sardegna Sassari ha spiegato come la Sardegna, trovandosi al centro del Mediterraneo, rappresenti un “hot spot” per il cambiamento climatico: «Negli ultimi decenni, dal 1950 in poi, l’Isola ha registrato un aumento della temperatura di circa un grado, mentre le precipitazioni sono diminuite leggermente, con un calo del 5-10%, ma la vera problematica è la distribuzione delle piogge: meno frequenti, ma più intense, causando sia alluvioni che periodi prolungati di siccità. Le regioni più colpite, come Ogliastra e Baronie, sono ormai esposte a fenomeni meteorologici imprevedibili che compromettono le riserve idriche». Il Comandante dei Carabinieri Forestali della Sardegna, Michele Ravaglioli, ha messo in luce l’impatto del cambiamento climatico sugli ecosistemi forestali e marini: «Le piante, stressate dalle condizioni estreme, diventano vulnerabili all’attacco di parassiti come insetti e funghi. Importante è monitorare costantemente queste aree, per comprendere come intervenire e prevenire danni irreversibili».

L’acqua è una risorsa vitale ma nell’Isola, nonostante le recenti piogge abbiano alleviato momentaneamente la crisi, le riserve idriche continuano a diminuire. «L’acqua è vita», ha sostenuto Efisio Perra, presidente del Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale, proponendo «una nuova governance dell’acqua, puntando su un approccio più innovativo: interconnessione tra bacini, creazione di nuovi invasi locali a basso impatto ambientale, e una manutenzione straordinaria delle reti idriche. Senza dimenticare la necessità di sensibilizzare i cittadini sull’uso sostenibile dell’acqua, anche in agricoltura».

«È tempo di agire»

Concetto ribadito da Luca Saba, direttore regionale Coldiretti: «Non c’è più tempo per lamentarsi o piangersi addosso: è tempo di agire», ha sottolineato, criticando la mancanza di politiche adeguate da parte delle istituzioni. «L’Unione Europea, lo Stato e la Regione quali politiche hanno attuato per mitigare gli effetti del clima che è palese sia cambiato? Nessuna, per cui bisogna pianificare strategie a lungo termine per affrontare gli effetti del cambiamento e aprire un forum di carattere politico che guardi al futuro con pragmatismo e coraggio».

