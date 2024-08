«Siccità, la Sardegna chiederà lo stato di calamità naturale» Si avvicina il comparto unico 

La Sardegna verso la richiesta dello stato di calamità a causa della siccità. La conferma è arrivata ieri dall’assessore ai Lavori pubblici Antonio Piu: «Ci sarà una cabina di regia inter-assessoriale tra noi, l'Ambiente, la Protezione civile e l'Agricoltura e questo servirà a far sì che tutti gli interventi possano avere una regia unica, ma soprattutto un'efficienza immediata nella risposta». Piu ne ha parlato a margine della seduta di Giunta e dei lavori dell’assestamento di bilancio dove, ha ricordato, «stiamo stanziando 500mila euro, l'ultimo atto di tanti che abbiamo fatto nei mesi scorsi sulla crisi idrica. Abbiamo stanziato anche 2,8 milioni per l'emergenza in Baronia e altri 300mila euro suddivisi in due interventi, uno per la mappatura completa tra la diga di Maccheronis e il potabilizzatore di Torpè, e l'altra per capire esattamente come fare in Baronia una programmazione sulle infrastrutture».

Non solo, «a ottobre sarà finanziato un altro milione e mezzo di euro per il completamento della progettazione sempre sull'interconnessione tra il Liscia e il Maccheronis». Una proposta sulla siccità è arrivata ieri anche dal capogruppo di Forza Italia, Angelo Cocciu, convinto della necessità di realizzare un'altra diga in Gallura sul rio Seleme: «Abbiamo una risorsa naturale che ci permetterebbe di evitare pozzi e dissalatori, si possano fare degli studi di fattibilità anche in tantissimi altri fiumi».

Comparto unico

Intanto, nell’Isola il comparto unico di contrattazione collettiva della Regione e degli enti locali sarà presto una realtà. La Giunta ha approvato l'atto di indirizzo per l'attuazione del comparto. Prevista anche l'integrazione della composizione della cabina di regia, già costituita con precedente delibera, con la possibilità che il tavolo tecnico attuativo possa essere aperto per specifiche convocazioni, ogni volta in cui i componenti lo ritengano necessario, alla partecipazione delle organizzazioni sindacali, delle autonomie locali e alla partecipazione di tecnici, esperti. La delibera prevede anche la predisposizione di un piano con l'individuazione dell'iter procedurale e temporale delle azioni da realizzare per la completa attuazione del comparto unico, l'individuazione del fabbisogno di eventuali competenze speciali.

Via libera anche ai nuovi criteri di riparto dei finanziamenti in favore dei Comuni con situazione finanziaria compromessa a causa di procedure espropriative relative a sentenze esecutive, arbitrati o transazioni giudiziali o extragiudiziali e i finanziamenti per assicurare la salvaguardia degli equilibri di bilancio.

Autonomia

Intanto, la presidente della Regione Alessandra Todde ha fatto quanto annunciato una settimana fa: la Giunta ha deliberato di ricorrere davanti alla Corte Costituzionale per l’impugnazione della legge sulla autonomia differenziata e ha affidato l’incarico ai costituzionalisti Omar Chessa, Andrea Deffenu e Antonio Saitta per la predisposizione del ricorso davanti alla Consulta.

