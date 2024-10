Siccità, la ricetta di Coldiretti 

Coldiretti scrive alla Regione. Il tema è sempre quello caldissimo della siccità, che proprio in questi giorni è tornata al centro del dibattito politico per via dell’esclusione della Sardegna dal Fondo di solidarietà nazionale, cioè il riconoscimento di sgravi fiscali per agricoltori e pastori. Proprio sul punto l’associazione gialloverde, attraverso il direttore Luca Saba e il presidente Battista Cualbu, ha fatto notare che la Giunta «non ha chiesto» al ministero guidato da Lollobrigida «la proroga necessaria». Ma adesso, con la nuova missiva, Coldiretti prova a «offrire suggerimenti concreti da mettere in campo per superare l’impasse» e dare «finalmente risposte immediate alle imprese sarde».

La missiva

I destinatari della lettera sono la presidente Alessandra Todde e l’assessore all’Agricoltura, Gian Franco Satta. Per Coldiretti, la Regione deve intanto «individuare una data di cessazione dell’evento dannoso», come previsto dallo stesso decreto legislativo 1012 che regola il Fondo nazionale. In seconda battuta, è suggerita la «ridefinizione dell’estensione della superficie colpita, includendo l’intero territorio dei Comuni in cui ricadono le 544 aziende che hanno già segnalato danni». Sulla base dei dati forniti dall’Agenzia Laore, e dalla delibera 33/15 dell’11 settembre 2024 – prosegue la missiva – è essenziale considerare una superficie colpita di oltre 860.000 ettari e non di appena 18.000 ettari, come dichiarato dalla Regione. Inoltre va ridefinito il fabbisogno degli indennizzi, acquisendo dati aggiornati dal portale Sian (Sistema informativo agricolo nazionale) sulle colture praticate».

La strategia

Ecco infine la deroga da presentare a Lollobrigida. «Si tratta – sottolineano da Coldiretti – di una richiesta specifica per l’accesso a tutti i benefici previsti dal decreto 102/2004, non solo per il Fondo di solidarietà. Ci riferiamo allo sgravio dei contributi Inps o una eventuale moratoria sui mutui». Saba e Cualbu ribadiscono: «Non ci interessa sapere di chi siano state le responsabilità per l’ennesimo ritardo su una situazione che sta continuando a danneggiare le aziende sarde. Riteniamo invece necessaria un’azione coordinata a sostegno del settore primario, che rappresenta una risorsa fondamentale per l’economia della nostra regione. Ci auguriamo che questa nostra ennesima lettera, la terza in poche settimane, non venga cestinata».

