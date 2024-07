Siccità, la Coldiretti:  «La Sardegna segua l’esempio siciliano» 

All’apparenza sembra una questione tecnica. Invece è sostanziale. «Aver dichiarato lo stato di emergenza per deficit idrico non basta per salvare il mondo della campagne, il che vuol dire le aziende, gli animali e le produzioni». Così, in una nota, Coldiretti Sardegna che lancia un nuovo appello alla Regione.

Sulla siccità, l’associazione gialloverde interviene per la seconda volta in ventiquattro ore dopo aver letto la delibera approvata martedì dalla Giunta ma pubblicata solo ieri. Perché dalla Regione avevano parlato di «stato di calamità per crisi idrica», all’ora di annunciare il provvedimento dell’Esecutivo”. Invece il documento fa riferimento «allo stato di emergenza», in base alla legge 3/89, che assegna maggiori poteri a un’amministrazione pubblica per gestire una situazione straordinaria come la siccità. La posizione di Coldiretti si inserisce proprio in questo solco normativo, visto che gli aiuti alle imprese sono previsti da un’altra norma.

«Lo stato di calamità naturale è determinante per le nostre aziende - sottolinea il presidente Battista Cualbu -: ci sono tanti interventi che solo con questa dichiarazione possono essere messi in campo e rappresentano un'àncora di salvezza per molte nostre aziende ormai allo stremo. Tra l’altro si tratta di un atto che si può fare molto rapidamente, come dimostra il caso della Sicilia che, in brevissimo tempo, aveva prontamente approvato».

Con lo stato di calamità naturale si può applicare infatti il decreto legislativo 102/2004, il cui Titolo I è dedicato al Fondo di solidarietà nazionale che «ha l’obiettivo di promuovere principalmente interventi di prevenzione per far fronte ai danni alle produzioni agricole e zootecniche, alle strutture aziendali, agli impianti produttivi e alle infrastrutture, nelle zone colpite da calamità naturali o eventi eccezionali o da avversità atmosferiche assimilabili a eventi di portata catastrofica», si legge all’articolo 1.

Da Coldiretti anche il direttore Luca Saba torna sulla gestione dell’emergenza in Sicilia, «dove ben sei mesi hanno dato alle aziende la possibilità di attivare i processi previsti dal decreto 102/2004, ovvero sgravi contributivi Inps e indennizzi diretti». La norma permette inoltre di «attivare il Fondo mutualistico AgriCat, attraverso il quale la Sicilia ha ottenuto dal Governo 15 milioni di euro. All’Esecutivo regionale e alla presidente Alessandra Todde chiediamo di nuovo, con forza, di fare questo passaggio sollecitando la struttura amministrativa».

