Siccità, indennizzi tra luci e ombre 

Cinque milioni di euro contro la siccità. La Regione sblocca gli indennizzi per le campagne e apre un bando per compensare i danni subiti dalle aziende, scatenando però reazioni contrastanti. Se infatti da una parte Coldiretti accoglie la misura con moderata soddisfazione, dall'altra il Centro studi agricoli denuncia l’eccessiva difficoltà nel richiedere gli aiuti chiedendo alla Regione di ritirare e rifare la procedura.

I fondi

Venerdì l’Agenzia Laore ha messo a disposizione 5 milioni di euro da distribuire tramite un bando pubblico «finalizzato a rimborsare quota parte delle spese sostenute dagli allevatori i quali, in ragione dell’emergenza idrica occorsa da gennaio a settembre 2024, abbiano sostenuto maggiori costi per l’acquisto di foraggi, mangimi e altri alimenti per il bestiame». Ogni azienda beneficiaria potrà ricevere al massimo 25mila euro in base al numero di capi posseduti, siano essi ovi-caprini, bovini, suini o equini. L’Agenzia però ha già messo le mani avanti annunciando che in caso di insufficienza dei fondi si procederà a ridurre l’intensità dei sussidi pro capite. La presentazione delle domande sarà possibile sino alle 12 del 23 dicembre.

Soddisfazione

Coldiretti, vede il bicchiere più che mezzo pieno, considerando il bando una prima risposta positiva ai bisogni delle campagne. «Questo bando rappresenta un passo avanti importante per impegnare le risorse ed evitare di perderle, dando risposte immediate alle aziende. In ogni caso se questi finanziamenti non dovessero bastare chiederemo alla Regione un impegno per integrarli sino alla copertura degli importi previsti nel bando».

«Quello messo in campo è un primo passo - aggiungono i vertici Coldiretti Sardegna - l’apertura del bando è il risultato del costante lavoro dell’associazione insieme agli agricoltori e allevatori soci ma non possiamo fermarci qui. È fondamentale sbloccare gli altri fondi disponibili su tutti i comparti agricoli, velocizzare i pagamenti e attuare le azioni strutturali indispensabili per prevenire nuove emergenze». Coldiretti ribadisce l’impegno a continuare il dialogo con Regione e Consiglio regionale per ottenere risposte rapide ed efficaci su tutti i fronti aperti, a partire dall’emergenza idrica fino alla tutela delle aziende agricole colpite dalle malattie animali come la lingua blu e non solo.

Appello

L’accoglienza non è stata però unanime. Il Centro studi agricoli sostiene infatti che il testo e le procedure di richiesta siano troppo complesse. Il bando, secondo il presidente Tore Piana, «è inapplicabile a causa di troppe regole burocratiche in esso contenute che rendono quasi impossibile indennizzare gli allevatori sardi». Da qui l’appello all’assessore regionale all’Agricoltura Gianfranco Satta «affinché blocchi il bando e lo ritiri urgentemente, per riscriverlo depurato dalle assurde regole burocratiche in esso contenute».

RIPRODUZIONE RISERVATA