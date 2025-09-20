VaiOnline
Siccità, indennizzi ai pastori 

Sono nove le aziende zootecniche di Donori beneficiarie degli indennizzi erogati dalla Regione per i danni causati dalla siccità nel 2024. L’Agenzia Laore ha trasferito al Comune i fondi per il rimborso delle spese sostenute dagli allevatori per l’acquisto di mangimi e foraggio e il trasporto di acqua con le autobotti per abbeverare il bestiame.

Per far fronte alle conseguenze negative subite dal patrimonio zootecnico dal novembre 2023 fino al giugno 2024, la Regione ha stanziato 5 milioni di euro per oltre 4.000 aziende sarde. La quota spettante al paese del Parteolla è di 11.470 euro. I contributi assegnati in base al carico di bestiame di ciascuna azienda vanno da un minimo di 560 a un massimo di 2088 euro. Sarà compito del Comune effettuare i controlli sulle liquidazioni e predisporre i mandati di pagamento. (c. z.)

