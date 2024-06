Siccità, in arrivo oltre 50 milioni 

Un lungo vertice sulla siccità che colpisce la Gallura e la Baronia si è tenuto ieri a Cagliari, alla presenza di vari assessori regionali, i sindaci dei Comuni interessati e i commissari delle Provionce di Sassari e Nuoro, il prefetto di Nuoro Giancarlo Dionisi e i rappresentanti di Egas, Enas, Abbanoa, Consorzio di bonifica della Sardegna centrale, Arpas e Distretto idrogeologico. Al centro dell’incontro, le possibili soluzioni al dramma della scarsità d’acqua che sta affliggendo i due territori.

Ieri, intanto, sul problema delle risorse idriche in Sardegna è arrivato uno stanziamento da 55 milioni dal Governo. Ne dà notizia il deputato Gianni Lampis, che rappresenta Fratelli d’Italia nella commissione Ambiente della Camera. L’intervento servirà soprattutto nella lotta agli sprechi idrici. «La somma, che sarà disponibile da agosto, dimostra l’attenzione del presidente del Consiglio nei riguardi delle istanze che provengono dalla Sardegna», sottolinea Lampis.

Gli interventi

Le opere che verranno finanziate, spiega il deputato di Fratelli d’Italia, sono «l’interconnessione dei bacini di Olai e Govossai (1,8 milioni), tre lotti della manutenzione straordinaria del canale adduttore Destra Tirso (34,4 milioni), il consolidamento strutturale con adeguamento della strumentazione di controllo della diga di Govossai (7,2 milioni), la manutenzione straordinaria dei sistemi di tenuta e di scarico della diga Olai (9,5 milioni) e la progettazione degli interventi di manutenzione ordinaria straordinaria di diversi tratti degli acquedotti Coghinas 1 e 2 (2,5 milioni di euro)».

Per Lampis si tratta di opere fondamentali per la lotta alla siccità che contribuiranno a razionalizzare la risorsa idrica. «Sono interventi importanti, che mirano a consolidare il sistema degli invasi dislocato su tutto il territorio regionale sardo, nonché ad efficientare la rete delle adduzioni per mitigare significativamente gli sprechi dell'acqua sia per uso irriguo che potabile. L’idea del Governo – conclude il deputato – è quella di superare le situazioni di emergenza che ciclicamente si verificano nell’Isola per la scarsità di piogge pianificando interventi strutturali che mettano in sicurezza le risorse idriche sarde, a beneficio di cittadini ed imprese».

