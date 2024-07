«Siccità, imprese sarde allo stremo» 

«Non c’è un minuto in più da perdere, è necessario dichiarare subito lo stato di emergenza». Coldiretti non si stanca di battere da mesi sullo stesso tasto perché l’emergenza siccità non può più aspettare. La Sardegna è infatti «ancora stretta nella morsa del caldo e della siccità con le aziende agricole, pastorali e ortofrutticole allo stremo», spiega l’associazione agricola ancora una volta in prima fila nel chiedere alla Regione un intervento ufficiale contro la “sete” dell’Isola.

Mobilitazione

«La situazione è sempre più di disastrosa, soprattutto in Baronia, Bassa Gallura, Sarrabus, Ogliastra, Basso Campidano e Cagliaritano con le scorte d’acqua che si stanno esaurendo, pozzi prosciugati e crescenti difficoltà economiche per far arrivare la risorsa idrica nei territori anche solo per abbeverare gli animali», rilanciano Battista Cualbu e Luca Saba, presidente e direttore Coldiretti Sardegna. «Nonostante gli interventi dell'assessorato dell’Ambiente, che ringraziamo per l'impegno concreto insieme alla Protezione civile e ai tanti Comuni isolani, ancora oggi riscontriamo come l'assenza della dichiarazione dello Stato di calamità naturale stia frenando gli interventi per alleviare la grande sete dei nostri campi».

I vertici dell’associazione ribadiscono: «Continuiamo a ricevere centinaia di richieste d'aiuto dai territori, soprattutto per reperire le risorse idriche. Di fronte a questo lo stato di emergenza garantirebbe non solo la possibilità di utilizzo immediato di misure straordinarie, ma manche la possibilità di utilizzare soldi nazionali già stanziati dallo Stato per le calamità naturali attraverso il fondo AgriCat».

I numeri

Che sia un’annata nera sotto il profilo di temperature e precipitazioni lo hanno confermato anche i dati ufficiali Arpas secondo cui l’assenza di piogge sta portando allo stremo l'Isola. Nel solo mese di giugno i sistemi depressionari hanno interessato solo marginalmente la Sardegna con “precipitazioni fortemente deficitarie rispetto alla media climatologica, avvenute prevalentemente tra il 24 e il 25 del mese”, ha sottolineato l’agenzia.

In questo contesto anche le temperature superiori alla media di riferimento per tutto il mese hanno acuito la sete con picchi giornalieri più elevati misurati il 19 a Oschiri (42.6 gradi), Ula Tirso (42.2), Villaverde e Ozieri (42.1). Non solo, spiega Coldiretti: «sono aumentate anche le notti tropicali (oltre 20 gradi notturni) con il picco tra il 18 e 20 giugno per 20 località sarde con ben oltre i 25 gradi.

Sempre Arpas ha mostrato come nei primi sei mesi dell’anno in Sardegna siano caduti meno di 600 millimetri di acqua (livelli bilanciati dalla zona zona di Oristano che ha avuto picchi fino a 700 millimetri di precipitazioni), ma il quadro regionale resta desolante. Va peggio in tutta la fascia meridionale e orientale (da sud a nord dell’Isola) dove le precipitazioni si sono tenute sempre sotto i 240 millimetri (cumulati nei sei mesi). I picchi più bassi, sotto i 150 millimetri si sono verificati in tutta la zona orientale della Sardegna, dalla Baronia all’Ogliastra, dal Sud Sardegna al Sarrabus.

