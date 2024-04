Siccità, il Sarrabus è nel dramma 

Campagne a secco, animali che soffrono e agricoltori in grossa difficoltà in tutto il Sarrabus. Per questo i Comuni di Castiadas , Villaputzu , Muravera e San Vito hanno dichiarato uno dopo l’altro lo stato di calamità naturale per siccità.

Il caso

Il primo Comune a deliberare è stato quello di Castiadas, territorio fra i più colpiti. «Abbiamo ricevuto - sottolinea il sindaco Eugenio Murgioni che è anche presidente dell’Unione dei Comuni – numerose segnalazioni di danni dagli allevatori e agricoltori. Chiediamo alla Regione il riconoscimento dello stato di calamità e la concessione di aiuti economici. Inoltre sollecitiamo la creazione di infrastrutture che possano migliorare la gestione dell’acqua nei periodi critici». I maggiori disagi li stanno affrontando i pastori, costretti a spendere soldi extra per acquistare mangime per gli animali. Ma le difficoltà non risparmiano i viticoltori: «I pozzi sono a secco – dice Gianluca Falco, titolare di una azienda in località Sitò – e non so davvero come irrigare la vigna e le olive».

I danni

La stessa delibera è stata adottata dai Comuni di Villaputzu, San Vito e Muravera. «I danni alle aziende agricole e agli imprenditori che operano nel settore agro-alimentare del territorio comunale di Muravera – ribadisce il sindaco di Muravera Salvatore Piu - sono ingenti». Michele Secci, consigliere comunale di Muravera con delega all'Agricoltura, aggiunge che «gli stessi agricoltori, gli allevatori e le associazioni di categoria ci hanno segnalato che l'annata agraria è compromessa e la siccità ha provocato effetti devastanti su tutta l'economia del comparto».

Impossibilitato per ora a dichiarare lo stato di calamità il Comune di Villasimius: «Siamo senza segretario comunale – spiega il sindaco Gianluca Dessì – sino a che non ne arriva uno non possiamo neanche riunirci per deliberare. La situazione è critica, mi auguro si risolva in brevissimo tempo».

L’associazione

A sostenere i sindaci del Sarrabus la Coldiretti Cagliari. «Da diversi mesi il territorio della Sardegna sud orientale – spiegano Giorgio Demurtas e Luca Saba (presidente e direttore) – è flagellato da una prolungata mancanza di piogge che ha generato una crisi senza precedenti. Sono necessari interventi immediati e incisivi e per questo bisogna unire le forze con tutti i sindaci dei Comuni interessati per sollecitare la Regione a dichiarare lo stato di calamità naturale». La verità è che «i nostri agricoltori e allevatori – concludono – si trovano ormai allo stremo».

RIPRODUZIONE RISERVATA