Siccità, il mondo agricolo di nuovo in piazza «La Giunta dia risposte» 

Il mondo delle campagne di nuovo in piazza, domani a Cagliari, per avere risposte immediate sul dramma della siccità e per chiedere un cambio di marcia sul fronte della burocrazia e della gestione delle emergenze. Il corteo organizzato da Coldiretti partirà intorno alle 10 da piazza del Carmine e arriverà in viale Trento sotto il palazzo della Regione. «Saremo oltre duemila», annuncia il direttore di Coldiretti Luca Saba, «quattro mesi fa abbiamo denunciato le condizioni di siccità delle nostre campagne, ora ci attendiamo interventi dalla Giunta per garantire che a luglio e agosto gli animali possano avere acqua e cibo». Le risorse ci sono, ricorda, «ma serve un piano strategico, competenze e poteri per abbattere la burocrazia. Ai consorzi di bonifica abbiamo chiesto azioni concrete solo nelle zone colpite dalla siccità, quindi in tutta la parte est dell’Isola, hanno risposto di essere disponibili ad assumersi la responsabilità di erogare l’acqua per gli animali e i campi, ma hanno necessità di un atto emergenziale a cui deve provvedere la presidente della Giunta».

Le audizioni

Ieri la sofferenza nel mondo delle campagne è stata la protagonista delle audizioni nella commissione Attività produttive presieduta da Antonio Solinas (Pd). Anche in questo caso, la richiesta di interventi immediati per riportare l’acqua nei campi («la Regione autorizzi da subito l’invio di autobotti per rifornire le aziende maggiormente in difficoltà»), insieme con la predisposizione di misure idonee a fronteggiare la crisi di foraggio e mangimi («i voucher potrebbero essere uno degli strumenti adeguati»), è la sollecitazione unanime del Movimento pastori sardi, di Copagri, Confagricoltura, Coldiretti e di Cia che, attraverso gli interventi dei rispettivi vertici regionali, hanno rappresentato la situazione di difficoltà che si vive in tutta l’Isola e «in particolare in Baronia e in Ogliastra, dove non piove da oltre un anno».

La sete dei campi e dei capi di allevamento è l’emergenza delle emergenze, ma non è mancata la riproposizione delle questioni insolute dell’agricoltura sarda, ad incominciare dai ritardi nei pagamenti, alla lentezza di tutte le procedure che riguardano le aziende, alla farraginosità dei procedimenti di competenza degli enti agricoli e dello stesso assessorato all’Agricoltura. In prospettiva, «una legge sul pastoralismo» è stata la richiesta forte del portavoce del Movimento pastori Roberto Congia, mentre le organizzazioni agricole si sono concentrate su una serie di riforme di sistema, rilanciando, tra le altre, la proposta di una conferenza regionale dell’agricoltura, nonché l’istituzione di un tavolo di crisi per le emergenze, insieme alla definizione di un vero e proprio piano di rinascita per l’agricoltura.

Variazione di bilancio

Al termine delle audizioni, Solinas ha fatto sintesi: «Serve un ente pagatore ed un altro che accorpi gli attuali e che sia strutturato in dipartimenti, ma anche il rapido esame del disegno di legge, già all’attenzione della Giunta, in materia di siccità (si ipotizzano circa dieci milioni di stanziamenti)». Questo stanziamento, in realtà, sarà compreso nella variazione di Bilancio già approvata e che dovrebbe approdare in Aula entro luglio.

Nelle audizioni del pomeriggio sono stati ascoltati anche gli operatori del settore pesca nelle acque interne che hanno illustrato le difficoltà del settore che hanno avuto come comune denominatore due grandi emergenze. La prima, è quella dei cormorani che fanno razzia di pesci all’interno di stagni e lagune, da cui deriva quello che i pescatori oristanesi hanno definito «il mancato ristoro dei danni effettivamente subiti». La seconda riguarda le concessioni che, seppur prorogate fino al 2033, devono essere rinnovate con durata trentennale per consentire la partecipazione ai bandi comunitari e garantire importanti investimenti da parte dei concessionari. (ro. mu.)

