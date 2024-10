Siccità, emergenza continua: i bacini sono sempre più vuoti 

A settembre l’Ogliastra ha beneficiato di qualche acquazzone pomeridiano, ma è stato un pannicello caldo di fronte alla grande sete. Lo testimoniano i dati del bollettino mensile dell’Agenzia regionale del distretto idrografico che incornicia un’emergenza sempre più elevata. Lo scorso mese il calo d’acqua nel bacino artificiale del Bau Muggeris si è attestato a 2,14 milioni di metri cubi. Una riduzione del 17 per cento in trenta giorni. Ancora più impietoso è il confronto con il 30 settembre di un anno fa, quando l’invaso di Villagrande, dove confluiscono anche le acque di Arzana e Talana, aveva una giacenza d’acqua maggiore pari a 6,14 milioni di metri cubi. Con questi numeri l’Ogliastra si prepara ad affrontare le stagioni più fredde, mentre sul territorio si continua a scrutare il cielo in attesa di piogge nelle quantità tali da poter assicurare un incremento dei livelli sia al Bau Muggeris che nella diga di Santa Lucia, a valle di Villagrande, dove nell’ultimo mese si è registrato un aumento (impercettibile) da 1,33 a 1,36 milioni di metri cubi d’acqua. La situazione generale nei paesi ostaggio della siccità resta preoccupante. A Loceri prosegue senza sosta la processione delle autobotti, mentre a Tancau, frazione a mare di Lotzorai, l’acqua resta non potabile. Sarà così fino a quando abbandonanti piogge non bonificheranno le condotte. I test hanno rivelato presenze organiche anomale che hanno fatto scattare l’allarme con conseguenti ordinanze sindacali anti-utilizzo. (ro. se.)

RIPRODUZIONE RISERVATA