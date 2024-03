Siccità e sprechi d’acqua, Isola nel caos 

Mondi paralleli, ma stessa Isola. Sì, perché in Sardegna convivono a pochi di chilometri di distanza campagne aride e assetate dalla prolungata siccità e invasi traboccanti a tal punto da essere costretti a riversare in mare l’acqua in eccesso. Una tegola pesante per migliaia di imprese, pronte nelle prossime settimane a subire anche la beffa delle restrizioni idriche introdotte proprio per affrontare la stagione calda e avara di precipitazioni.

La denuncia sul “corto circuito idrico” è arrivata dall’Anbi, l’associazione dei Consorzi di bonifica, puntuale nel puntare il dito sull’Enas, l’Ente Acque della Sardegna, per la mancata attivazione dei collegamenti che riuscirebbero a distribuire equamente sul territorio regionale l’acqua che invece piove dal cielo negli invasi a macchia di leopardo.

La polemica

«Mentre in alcune zone agricole si può tirare un sospiro di sollievo fuori dall’emergenza idrica», conferma il presidente regionale Anbi, Gavino Zirattu, «in altre si applicano le restrizioni e, contemporaneamente, si finisce per far scorrere l’acqua fino al mare, senza che nessuno agisca per trattenerla e renderla disponibile».

Eppure i dati sulle precipitazioni preoccupano. «Anche se la situazione degli invasi non è più grave come qualche settimana fa, occorre non abbassare la guardia», prosegue Zirattu. Perché «con l’ultimo bollettino di febbraio nel sistema erano presenti 1.025 milioni di metri cubi d’acqua, pari a circa il 56.2% del volume utile di regolazione autorizzato».

Paradosso

Il quadro regionale è a dir poco variegato: «Nel Campidano, per esempio, il Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale ha dovuto avvisare i propri associati che l’irrigazione sarà al 70%, rispetto allo standard dell’anno precedente», dice il presidente Efisio Perra. «Va decisamente peggio a Isili, «dove rischiamo di non poter nemmeno aprire la stagione irrigua».

L’Anbi regionale tuttavia traccia la strada perché «le soluzioni esistono e le faremo ben presenti alla nuova Giunta regionale». Come «la possibilità di usare l’interconnessione Tirso- Flumendosa, esistente». Il primo infatti, oltre soglia, versa l’acqua in mare, mentre il secondo è in grave sofferenza, con 200 milioni di metri cubi in meno rispetto al 2023. «Esistono le infrastrutture necessarie, realizzate decenni fa. Si tratterebbe dunque di riattivare le pompe per dare da bere alle campagne del Sud Sardegna».

Appello

La situazione «è inaccettabile» per il presidente e direttore regionali di Coldiretti, Battista Cualbu e Luca Saba. «Questi ennesimi casi di cattiva gestione delle infrastrutture non funzionanti per questioni burocratiche o, peggio, per scelte errate da parte di chi dovrebbe governare il sistema, stanno creando gravi danni alle aziende e alle filiere di eccellenza come quelle di carciofi, pomodoro da industria, frutta, vitivinicolo, riso, mais, medicai e foraggere».

Le conseguenze sono devastanti. «Gli agricoltori e gli allevatori vogliono sapere se vale più un bene primario come l'acqua o il costo dell'energia elettrica che servirebbe per attivare le pompe nella diga del Tirso dove l'infrastruttura potrebbe permettere di alleviare la sete delle nostre campagne nel Sud Sardegna».

