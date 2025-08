Siccità e interruzioni idriche, scatta la protesta 

Interruzioni improvvise dell’acqua e a Paulilatino scoppia il malumore. È successo domenica sera, quando una parte della cittadinanza, all’improvviso, si è ritrovata con i rubinetti a secco. Immediata la protesta sui social. Un problema legato alla scarsità d’acqua nella sorgente di Sa Bubulica, ormai quasi a secco come accade in altre zone dell’Isola vista la siccità. Il sindaco Domenico Gallus, all’indomani del disservizio nel paese che è tra i pochi in Sardegna a gestire in autonomia la rete idrica, spiega: «Ormai da mesi, stiamo eseguendo lavori importanti sulla rete idrica. Ci troviamo a dover chiudere per settori l’erogazione dell’acqua, per dar corso a questi interventi e per la carenza d’acqua ormai cronica in tutta la Sardegna . Per questa ragione chiudiamo dalle 20 alle 6.30 del mattino. Domenica, in più ,si è registrata una diminuzione di pressione che ha penalizzato i quartieri più alti. Noi abbiamo un sistema idrico che vede alcuni rioni posti in cima dell’altopiano, altri ai piedi: ovviamente quelli a valle hanno acqua quasi sempre. I quartieri alti, quelli vicino al Comune, sono i primi che ne risentono quando si registrano problemi di pressione. L’Amministrazione comunale si sta dando da fare per cercare di rimediare a queste situazioni». (a. o. )

