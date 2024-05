«Siccità e grande caldo sono ormai la norma: l’acqua va gestita meglio» 

La grande sete dell’ultimo anno è giusto un assaggio di ciò che aspetta la Sardegna, terra che, come gli altri Paesi che si affacciano sul Mediterraneo, subisce e subirà gli effetti più pesanti del cambiamento climatico. «Non si tratta più di un evento straordinario, dobbiamo cominciare a considerarlo nella norma e pensare che non potrà che andare sempre peggio», avvisa Pier Paolo Roggero, già direttore del dipartimento di Agraria dell’Università di Sassari.

La febbre del clima

«Ciò che sta succedendo è perfettamente coerente con quanto era stato previsto, cioè l’aumento della frequenza degli eventi meteorologici estremi». Ondate di calore, lunghissimi periodi di siccità, piogge violente. «È vero, in Sardegna ci sono sempre stati, ma il punto è che oggi sono sempre più ricorrenti. Non abbiamo alternative: dobbiamo adattarci, creando le condizioni per cui, anche in una situazione di crisi come quella attuale, si riesca a erogare l’acqua». La situazione attuale è che in Baronia e bassa Gallura lo stop alle irrigazioni dura da gennaio e, mentre l’emergenza idrica rischia di precipitare nei problemi di ordine pubblico, le ulteriori restrizioni imposte giorni fa per le case coloniche e le strutture ricettive fuori dai centri abitati, sono state sospese per una settimana.

Interventi da fare

È il primo intervento seguito al vertice convocato l’altro ieri in Regione dalla presidente Alessandra Todde con i sindaci del territorio e i rappresentanti degli enti dell’acqua. Si è parlato di ripristino dei pozzi e dei laghetti collinari, di interconnessioni e di lavori per contenere l’enorme spreco lungo le condotte, il 51,3% della risorsa erogata. Egas (l’ente che svolge funzioni di programmazione e controllo) sta mettendo a correre 50 milioni di euro di fondi del Pnrr, e altri 44 del Fondo di sviluppo e coesione 2014-2020 (finora non spesi). Abbanoa ha un piano di lavori sulle reti di 130 Comuni e si sta partendo dai trenta (tra questi Cagliari, Sassari, Iglesias, San Teodoro, Budoni) con le reti più fatiscenti. E intanto, tra rubinetti a secco, perdite d’acqua, e fogne che tracimano sulla pubblica via, ieri il sindaco di Loceri Gianfranco Lecca ha presentato un esposto contro l’ente idrico «per i continui disservizi». Malumore che sta crescendo anche negli altri Comuni dell’Ogliastra, dove l’acqua manca dal pomeriggio e per tutta la notte.

Le scorte non accolte

«Gli interventi sulle condotte colabrodo sono fondamentali, perché stiamo sprecando non solo acqua grezza ma anche tanta acqua già potabilizzata, con costi molto elevati», sottolinea il professor Roggero. Che richiama anche la necessità di aumentare, con gli opportuni innalzamenti e collaudi, la capienza di diversi invasi. «La diga Eleonora D’Arborea, per esempio, potrebbe invasare il doppio e arrivare a 800 milioni di metri cubi; invece la si sta utilizzando per 400 milioni di metri cubi». Un altro esempio è l’invaso di Maccheronis, quello che serve la Baronia e la Bassa Gallura, oggi ai minimi storici con meno di 8 milioni di metri cubi d’acqua su una capienza di 23 milioni. «È una diga progettata quando non c’era il boom del turismo e presenta molte criticità, a cominciare dal fatto che manca il collegamento con altri invasi. Oggi basta che, nell’arco di un anno, non piova quando le piogge sono invece attese, e si va in crisi. In Gallura non è piovuto di più, eppure il Liscia non sta soffrendo perché, con il collaudo, si è risolto il problema della capacità limitata». E si sono fatte le scorte.

La strategia nel cassetto

E dire che gli interventi da fare sono indicati nero su bianco nelle pagine della “Strategia regionale di adattamento al cambiamento climatico”, studio messo a punto nel 2019 dal comitato scientifico (Atenei di Cagliari e Sassari, tra i componenti anche Pier Paolo Roggero) con l’assessorato all’Ambiente. La Sardegna è stata tra le prime regioni in Italia a dotarsi di un piano; una strategia che parte dalle proiezioni climatiche attese nell’Isola da qui al 2050 e che vede l’Isola ostaggio di caldo, siccità e periodici nubifragi.

Le falde acquifere

Tra gli interventi a cui si è accennato nel vertice di lunedì scorso sulla crisi idrica, c’è il ripristino dei pozzi a cui si aggiungerà la ricerca dell’acqua sotterranea. Francesco Murgia, consigliere dell’Ordine dei geologi, avverte dei «rischi molto seri» a cui si andrà incontro lasciando questo genere di interventi all’iniziativa dei privati. «Si deve operare con criteri scientifici che solo i geologi, e gli esperti delle Università di Cagliari e Sassari, possono indicare. Un sovrasfruttamento delle falde idriche costiere potrebbe portare a fenomeni quasi irreversibili di salinizzazione delle falde stesse. Se si emunge troppo dalla falda sotterranea, si richiama l’acqua del mare e anziché pompare acqua dolce viene rilasciata acqua salata. È quello che sta succedendo a Muravera, non vorrei succedesse anche in altri territori».

