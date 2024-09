La siccità in Baronia e i mancati finanziamenti del Pnrr per contrastare la crisi idrica sono al centro della prima puntata del “Tg Indignato” che ritorna anche quest’autunno alle 15 su Videolina. Oggi in programma anche una lunga intervista ad Ambrogio Guido, presidente del consorzio bonifica Sardegna centrale, che analizza con lucidità la situazione attuale e drammatica. La conduzione è affidata a Maurizio Olandi.

RIPRODUZIONE RISERVATA