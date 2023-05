Siccità, è allarme:  via alle restrinzioni 

Come nel 2017, o forse peggio: se continua la siccità, nelle prossime settimane potrebbe scattare il piano di allerta idrica che prevede misure antispreco come il razionamento dell’acqua potabile di notte. Le misure sull’intero territorio sono soltanto delle ipotesi, alla luce dei numeri, ma a Loceri, ad esempio, è in vigore già da qualche giorno un ulteriore restringimento dell’erogazione dell’acqua. Se da mesi è in vigore l’ordinanza con cui Abbanoa interrompe il servizio dalle 23 fino alle 6 del mattino, adesso il gestore stacca gli impianti già alle 21.

«A causa dell’incremento dei consumi e una attuale capacità limitata di risorsa idrica, per evitare interruzioni del servizio improvvise e non programmate, è necessario anticipare l’interruzione del servizio dalle 23 alle 21, fino alle 6 del giorno successivo». Lo ha comunicato Abbanoa al Comune amministrato da Gianfranco Lecca. Un eventuale alleggerimento dell’ordinanza è subordinato alle condizioni climatiche. Se dovessero arrivare precipitazioni di portata notevole in grado di innalzare i livelli negli invasi, Abbanoa potrebbe anche rivedere il provvedimento. «Qualora l’andamento dei consumi lo renda possibile, sarà nostra cura limitare le interruzioni». Possibili anche criticità nell’erogazione stessa dell’acqua: «A seguito delle operazioni di svuotamento e successivo riempimento delle condotte - avvertono i tecnici - potrebbero verificarsi, al riavvio, dei transitori episodi di torbidità delle acque erogate».

E poi l’irrigazione. A causa dell’improvvisa rottura di un tubo lungo la condotta principale, tutto il distretto di Tortolì a nord del Rio Foddeddu (zona di Baccasara, Is Murdegus, San Gemiliano e San Lussorio) è rimasto due giorni all’asciutto. (ro. se. )

