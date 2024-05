Siccità, dissalatori ultima chance 

È emergenza idrica nella Sardegna centro orientale. In Baronia e bassa Gallura una crisi idrica che non si vedeva da 100 anni, soprattutto nell’invaso di Maccheronis, che custodisce appena 8 milioni di metri cubi d’acqua. Basteranno sino al 10 agosto. Se non piove bisognerà prendere una decisione: prediligere le aziende turistiche o le campagne e il mondo agro-pastorale.

Si tratta di una situazione che va oltre la criticità, emersa ieri nel vertice con 43 sindaci del territorio, convocato dal Prefetto di Nuoro, a cui hanno partecipato in videoconferenza l’assessore regionale all’Agricoltura Gian Franco Satta e la collega alla difesa dell’ambiente Rosanna Laconi. Le alternative pensate nell’immediato: l’uso dei dissalatori e delle autobotti con la Protezione civile in campo insieme a Forestas.

Emergenza vera

A sottolineare l’emergenza è il prefetto Giancarlo Dionisi che sintetizza: «Molti sindaci stanno ormai emettendo ordinanza di calamità naturale, o di restrizioni dell’utilizzo dell’acqua, e l’emergenza purtroppo porta a scelte che di solito devono prediligere alcune priorità oppure altre. Qui il tema è privilegiare l’uso delle strutture ricettive turistiche o l’utilizzo dell’acqua per le campagne e il mondo agro-pastorale». A San Teodoro, la sindaca Rita Deretta ha riunito da ieri mattina il Coc per gestire le criticità, a Posada sono scattate le restrizioni, a Siniscola Gianluigi Farris parla di ordinanze per «chiudere le seconde case lungo la costa». Una crisi che non risparmia l’Ogliastra. «Il grido di allarme lo avevamo lanciato tre anni fa», dice il sindaco di Arzana Angelo Stocchino, «ci saremmo aspettati più incisività di Regione e Ministeri».

Protezione civile

Due comparti, quello turistico e quello agro-pastorale rischiano la contrapposizione. Nella campagne la situazione è già drammatica. Lo sottolinea Alessandro Serra di Coldiretti. «L’estate è alle porte», dice il leader provinciale dell’associazione di categoria. Raccogliamo l’11 per cento dell’acqua piovana e gran parte di essa viene dispersa in reti colabrodo. È necessario intervenire con sollecitudine abbiamo le aziende in crisi, aspettiamo la collaborazione di Forestas e della Protezione civile per far arrivare le cisterne nella aziende». Descrive la situazione dell’invaso di Maccheronis Ambrogio Guiso, presidente del Consorzio di bonifica, «Dai 24 milioni di metri cubi del 2023 siamo scesi a 8, l’acqua basta sino al 10 agosto». In molti comuni è già vietato irrigare prati o riempire piscine. «Bisogna portare l'acqua dagli invasi di montagna e mettere in piedi moduli dissalatori. Nel lungo periodo bisogna dare realizzare il progetto della diga di Abba Lughente, da 100 milioni di metri cubi».

